La foto de Adamari López de la cicatriz que le dejó el cáncer de mama / Periódico Cubano

El pasado 19 de octubre, el mundo se sumó al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Con el listón o la vestimenta color rosa como emblema de esta importante conmemoración, artistas, figuras públicas, influencers,y muchos más, se solidarizaron con la causa. Adamari López, evidentemente, no se quedó atrás.

El mundo del espectáculo conoce que la actriz y presentadora puertorriqueña fue diagnosticada de cáncer de seno hace 16 años. Ahora, la conductora de la revista matutina de Telemundo,”Un Nuevo Día”, es un ejemplo de fortaleza para las mujeres que se enfrentan a esta dura enfermedad.

Sus mensajes, las causas que apoya y sus fotografías son una constante para que otras mujeres no decaigan.

Una fotografía donde la artista muestra su mastectomía ha vuelto a viralizarse luego de que la cuenta oficial de Instagram de “Un Nuevo Día” volviera a publicarla en honor a todas aquellas féminas que atraviesan un tiempo difícil a raíz del cáncer.

“Hoy se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y se lo dedicamos a nuestra valiente e incansable guerrera @adamarilopez que nunca se rindió Un abrazo a todas las guerreras del mundo”, se lee junto a la fotografía de la TV Host.

La imagen es poderosa y se convirtió en la primera donde se pueden observar las marcas que dejó la enfermedad en López. Al publicarla nuevamente, el perfil oficial del programa televisivo logró más de 83,000 corazones y, con el pasar de los días volvió a compartirse por una comunidad grande de cibernautas.

“Mucha salud para Ada”, “Dios la bendiga y a todas esa mujeres que siguen luchando contra ese enemigo silente”, “Dios bendiga a esas mujeres luchadoras a esta gran batalla.. Dios está con ustedes, no se rindan, sean fuertes y valientes”, “Bendiciones a ti y todas las mujeres fuertes, guerreras y perseverantes.

Siempre serás la querida de nosotros Adamari”, fueron algunos de los nuevos comentarios de los usuarios y seguidores en Instagram.

“Cuando me descubrieron la enfermedad fue impactante. Fue un momento difícil, duro. Era una montaña rusa de emociones donde no sabía ni qué pensar, no entendía lo que me estaba pasando. Ninguno de estos procesos es fácil y va uno aprendiendo sobre la marcha, dejando que las emociones no te coman, no te destruyan, porque hay muchos momentos difíciles.

Pero, bueno, solo el pasar por la afección y ver que cada día me acercaba más a mi recuperación, me daba mucho ánimo y fortaleza”, declaró en una oportunidad la artista al rotativo La Nación.

Por el momento, López se encuentra estable, siempre al frente de las cámaras de televisión y mostrando el buen momento que vive junto a su esposo Toni y su hija Alaia.