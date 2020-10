¡Otro más!, Comediante Jorge Falcón da positivo a coronavirus / TVNotas

Las celebridades mexicanas se han visto muy afectadas por la pandemia de coronavirus, pues la lista de quienes han dado positivo al virus COVID-19 es larga: desde Patricio Borghetti hasta Camila Sodi, sin olvidar a Andrea Legarreta y El Capi Pérez. Tristemente, algunas han sucumbido, tal es el caso de Raymundo Capetillo y Cecilia Romo.

Ahora, al número de famosos con esta infección, se suma el comediante Jorge Falcón, quien informó de su contagio a través de redes sociales. Destaca que el nacido el 14 de octubre de 1949, debido a su edad, forma parte del grupo de riesgo ante la enfermedad.

"Familia bonita, me permito comunicar que el día de hoy he sido informado que he dado positivo para COVID-19. Siendo asintomático, he tomado las medidas pertinentes establecidas por las autoridades sanitarias", informó el comediante a través de una publicación en Instagram.

"Solicito solidaridad con todos los medios de comunicación y los mantendré informados. Saludos de su amigo Jo Jo Jorge Falcón y recuerden que la alegría es la medicina del alma. Sigan usando cubrebocas y respeten la sana distancia", agregó.

Los fanáticos del comediante no dudaron en mostrarle su apoyo, pues de inmediato llenaron sus redes con comentarios positivos: "Que tenga pronta recuperación, un abrazo y bendiciones", "Fuerza maestro" y "Todo esto pasará y terminaremos más fuertes", fueron algunos mensajes que recibió.

Previo a esta noticia, Falcón había estado muy activo en redes sociales, compartiendo breves videos con chistes y caras graciosas.