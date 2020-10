Chantal Andere da positivo a COVID-19

Así las cosas!! Les mando besos y muchos abrazos!! Primero Dios vamos a estar bien. Seguiremos en contacto y no olviden mandarme buenas vibras y amor a distancia. Los quiero mucho! 🙏🏻🙌🏻❤️ #covid_19 #fe #pasiencia #vitaminas #cuidense #tapabocas #actitud #smilenomatterwhat 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 @tucaramesuenaus @univision @palomeragroup 💕

A post shared by Chantal Andere (@chanaandere) on Oct 16, 2020 at 6:11am PDT