La razón por la que Cardi B regresó con Offset

Cardi B y Offset están juntos una vez más. Apenas hace un mes la rapera hizo una petición legal para un divorcio, pero ahora parece que ya no está en sus planes separarse.

A través de un “en vivo” de Instagram, Belcalis Marlenis Almánzar, nombre verdadero de la intérprete, explicó de manera muy específica las razones por la que regresó con su ex pareja.

“Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo. Y es muy difícil no tener pene”, explicó Cardi.

La cantante agregó que la relación entre ella y el rapero de 28 años es igual de disfuncional que cualquier otra relación, pero el problema con ellos es que su romance es un poco más público.

Hace unos días comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación entre los músicos, pues fueron vistos juntos en la fiesta de cumpleaños de Cardi en Las Vegas. Un día después de esto, Offset felicitó a su esposa a través de su cuenta de Instagram.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS Cardi B, eres una mujer increíble, eres la mejor! ¡Kulture y yo estamos orgullosos de ti! [Tú] superaste todos los obstáculos frente a ti, estaban todos dormidos a la vez y ¡despertaste al mundo! Gracias por ser 1000% cada minuto que sé que lo vives disfruta, tengo suerte”, escribió el rapero.

De acuerdo con el portal de noticias E! News, una fuente reveló que aunque aún no habían regresado a una relación, era sólo una cuestión de tiempo. Esto debido a que ella amaba la atención que él le daba y él estaba tratando de ganarse su amor.

Sin prospectos de una reconciliación

A mediados de septiembre, Cardi B le pidió el divorcio a Offset en una corte de Atlanta, Georgia, tras casi tres años de matrimonio. Ambos son padres de Kulture Kiari, una niña de dos años.

Según la petición que el sitio Sky News obtuvo, la cantante estaba buscando la custodia física legal y primaria de la pequeña Kulture, también pidió una división equitativa de sus bienes matrimoniales. Además quiere que Offset pague la manutención de su hija, así como los honorarios legales del divorcio.

El sitio en línea también reportó que la petición señaló que la pareja estaba viviendo en un estado de “separación genuino” debido a que su matrimonio está “irremediablemente roto”. La petición subrayó que no existían perspectivas de reconciliación. Ambos habían sido citados para el próximo 4 de noviembre.

Días después de que la noticia se dio a conocer, la intérprete que acaba de cumplir 28 años, explicó que su separación no se debía a ningún engaño, sino que ya estaba cansada de pelear con su esposo.

Cardi agregó que en el tiempo que estuvieron juntos, Offset se llegó a comportar de maneras que las dañaban a ellas, y cuando esto llegaba a la prensa, le hacía sentir muy mal.

“Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo de mierda”, comentó.