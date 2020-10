Daniel Bisogno arremetió contra Aylín Mujica y la calificó de mentirosa

A sólo horas del Gran estreno de nuestra Obra de Teatro @cuarentenorio_comico este viernes 02 de Octubre, te regalaremos miles de sonrisas y lo mejor estaré junto a grandes actores y amigos 🎭🥳 @arathdelatorre @alexgouboy @gou_producciones @tickemaster_mx @tenorio_comico ¡No se la pueden perder! Adquiere ya tus boletos 🎫 FUNCIONES VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO #cuarentenorio #vivaelteatro #teatro🎭 #actores #lascosasestansucediendo #teatherlife #instagood #instalife #teatrocomico #obrasdeteatro #instafun #diversion #cerostress #laugh #vealteatro #quarantine #enescena

A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic) on Oct 1, 2020 at 10:24am PDT