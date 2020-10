La actriz Marjorie de Sousa habla del dueño de su corazón

Foto: La actriz admite que a veces el público no entiende que ella solo es "la mala" en la pantalla/IG.

Marjorie De Sousa fue una de las invitadas de honor a Festival en Casa de People en Español. La guapa actriz venezolana compartió el panel "La guerra de las divas" junto a Carmen Villalobos y Samadhi Zendejas, y habló de un príncipe en su vida. ¿Está enamorada? Esto nos contó la estrella de telenovelas como Pecadora, Gata salvaje, y Hasta el fin del mundo.

Te puede interesar: Shakira recibe una propuesta "irresistible" del príncipe William

"Yo tengo un principito azul. Estoy disfrutando al máximo el crecimiento de Matías. Me he enfocado mucho en él, en mí, creo que necesitaba ese espacio. Yo creo que cuando Dios te pone a esa persona en el camino, aunque tú digas que no, si esa persona es para ti, ahí va a estar", dijo.

"Creo que también es válido estos procesos de estar solos, de quererte. Si tú no consigues esa estabilidad contigo emocional no vas a poder ofrecer nada bueno a nadie, entonces es mejor estar en calma. Me siento muy bien, me siento preparada, me siento muy agradecida, me siento contenta, pero no me siento desesperada ni tampoco estoy así como: 'ay, ya que llegue'. No, estoy muy tranquila, la verdad", aseguró.

"Mala en la pantalla"

Marjorie quien recién se lanzó como cantante con su tema "Morenito de mi amor", recordó algunas escenas apasionadas de sus telenovelas y lo difícil que es grabarlas. "Creo que las escenas más difíciles nos tocan a las villanas. Yo he tenido la oportunidad gracias a Dios no solo de ser protagonista, sino de ser antagonista", agregó.

La actriz admite que a veces el público no entiende que ella solo es "la mala" en la pantalla. "Crea mucha tensión el hecho de convertirte en una femme fatale y de convertirte en el deseo de todos los hombres. Es bien difícil la verdad. Sobre todo cuando sales ya a la calle, que la gente te mira como: 'Ay, Kendra' y yo: '¡No, soy Marjorie!", recordó entre risas.