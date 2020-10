A los 80 años muere el cantante reggae Johnny Nash

Foto: Referencia

Falleció el cantante Johnny Nash. Tenía 80 años. Según comentó su hijo John a la cadena CNN, el deceso se debió a “causas naturales” en su casa de Houston, Texas.

Nash fue conocido principalmente por su hit de 1972 “I can see clearly now”. fruto de su colaboración con Bob Marley a finales de la década de 1960

Oriundo de Houston, Johnny Nash comenzó su carrera como cantante de pop en la década de 1950. Luego, en la década de 1960, él y Danny Sims fundaron el sello JAD Records, y mientras vivían en Jamaica, ficharon a Bob Marley y a The Wailers.

“A Johnny le encantaba el reggae”, le dijo Sims al Houston Chronicle en 2012. “Y le encantaba Bob y los muchachos. Le enseñó a Bob a cantar en el micrófono y ellos le enseñaron a Johnny a tocar el ritmo del reggae”.

Su hit “I Can See Clearly Now”, de influencia reggae, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 el 4 de noviembre de 1972 y se mantuvo en el primer puesto durante cuatro semanas.

Como suele pasar, la canción volvió a las listas de Billboard cuando la estrella del reggae jamaicano Jimmy Cliff hizo un cover del tema para la banda sonora de la película “Cool Runnings”, en 1993. La versión de Cliff llegó al número 11 en las listas de Billboard.

Cantantes no jamaicanos en grabar música reggae

Además, Nash también cantó el tema de apertura de la serie de dibujos animados The mighty Hercules, que se emitió en la década de 1960.

Nash fue uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar música reggae en Kingston, Jamaica.

En 1959, tuvo un papel en la película Take a Giant Step y el año siguiente en Key Witness (1960)