Hijo de Ricardo Montaner se compromete con su novia

Lo bueno de no mirar a los costados es que uno no se distrae con pequeñeces. Hacerlo coloca nuestra atención fuera de la propia tarea, que es mirar hacia adentro, hacia arriba y hacia adelante (también hacia atrás, solo para recordar de dónde, las raíces). Si vas a mirar a los costados que sea para ayudar y para colaborar con el/la que lo necesita. No para quedarse o compararse con lo que te saca de tu foco, de tu propósito. Aquello para lo que viniste a esta tierra. Cada día lo tengo más claro, y las acciones y los hechos me lo demuestran. Mi mensaje hoy es este; que solo se comparen con ustedes mismos, que hagan oídos sordos a quienes no le aportan calidad, conocimientos y crecimiento a sus vidas. Hay demasiado por recorrer y no hay tiempo para quedarse estancado con lo que no te va a hacer crecer. Amén amigos.

