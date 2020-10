Podcast: The Devil All The Time, un viaje a la violenta oscuridad

Foto: Portada de la película The Devil All The Time.

Cuando se juntan talentos jóvenes como Tom Holland y Robert Pattinson en una misma película muchos creerían que será algo de toque ligero, o romántico, nada más lejos de lo que es The Devil All The Time, película original de Netflix que ha obtenido muy buenas críticas.

Basada en un libro del mismo nombre escrito por Donald Ray Pollock, quien además sirve de narrador en diversas partes del filme con duración de 140 minutos.

Te interesa: A sus 90 años, Clint Eastwood prepara una nueva película

La propuesta es una historia de oscuridad, violencia, masculinidad y los reflejos de posguerra en un Estados Unidos rural, predominantemente caucásico.

Está plagada por diversos personajes que asumen en partes el protagonismo, además que hace un salto del tiempo allá en la década de los 60 y vemos cómo el ciclo de violencia, dolor y venganza a veces se repite y tiene ecos en un mismo entorno, ya sea familiar o por la cercanía misma de una localidad en común.

Desarrollo

Aquí tenemos desde un padre que hace de todo para que su esposa enferma pueda curarse, incluso hacer sacrificios con animales en nombre de Dios; otro hombre cuya obsesión por conectar con Dios hace que sacrifique a su propia esposa, hasta un joven que busca a toda costa venganza contra un sacerdote que hizo lo imperdonable con una menor, todo envuelto en un mismo manto de oscuridad y desesperanza.

Por si fuese poco, también convergen una pareja de asesinos en serie que gustan recoger a extraños para luego hacer prácticas pornográficas y de mutilación. Sí, no es una película para cualquiera, porque a pesar de no tener un gore extremo, puede ser suficiente para causar temor en almas más frágiles.

La dirección por parte de Antonio Campos hace que todas estas historias que parecen tan separadas entre sí puedan tener encuentros muy bien situados, conectando hilos argumentales con gran maestría y técnica, para dejarnos un desenlace satisfactorio.

Veredicto

The Devil All The Time muestra lo peor de muchos hombres, la oscuridad subyacente cuando se apela demasiado a un poder divino, o cuando ese poder se auto adjudica para crear daño a otros; siendo así un filme de suspenso psicológico que coquetea con el estilo de los hermanos Cohen, incluso hasta con Tarantino, pero obviamente muy lejos del humor negro que impregnan estos autores.

Cuenta con unas actuaciones verdaderamente admirables, poderosas e intensas, así como una banda sonora que se adecúa perfectamente a ese terror que causa un ser humano violento.

Es una película que se puede teniendo en cuenta que hay que tener un poco de estómago, además que aunque su temática está bien elaborada a veces falla en no desarrollar bien a todos sus personajes.

Para finalizar diré que la historia en sí no es del todo innovadora, pero eso sí, definitivamente que tiene bravura y un sello muy propio que hace que valga la pena.