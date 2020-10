Foto: Aislinn Derbez no quería divorciarse de Mauricio Ochmann; confiesa Eugenio/Referencia

La separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sigue dando de qué hablar. Luego de que el pasado mes de marzo los actores dieran a conocer que la decisión de terminar su relación era de común acuerdo, Eugenio Derbez reveló que la realidad fue otra.

A poco más de seis meses de que Aislinn y Mauricio confirmaran que su relación amorosa terminaba porque ambos así lo decidieron y que mantendrían gran cercanía por el bienestar de su hija Kailani, el padre de la actriz aseguró que esa relación no concluyó por decisión de su hija.

Durante la entrevista que brindó para el programa Suelta la sopa, Eugenio confesó con tristeza: "Ella no quería terminar con la relación, no fue ella la que terminó con la relación, pero dijo 'Ok, la respeto'. Hoy en día la veo muy contenta, muy feliz".

Antes, el comediante reconoció el que grabar el reality "De viaje con los Derbez" sí aceleró el proceso de separación.

"Trajo algunas consecuencias y creo que allí empezó el deterioro de la relación de Aislinn con Mau. Hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día, le dije a Aislinn “Crees que si no hubiéramos hecho la serie no hubiera pasado nada”. Me dijo “Yo creo que la serie fue un catalizador, creo que sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano, fue algo que aceleró el proceso de una forma impresionante"... Lo que tenía que suceder en cinco años sucedió en uno”.

Buena relación

A pesar de esta situación, los ex esposos se han mostrado muy respetuosos y conviven juntos, tanto que es común que compartan en sus redes sociales fotos de su buena relación.

Al parecer, Aislinn supo lidiar con esta situación y aceptar su rompimiento con Mauricio.