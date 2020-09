Gladys Molina, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "nada es imposible"

Foto: Gladys Molina, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

De uno de los departamentos más turísticos de Nicaragua es originaria Gladys Molina, de 18 años, una de las candidatas a Miss Teen Nicaragua 2020 y quien gusta mucho del deporte así como del canto.

A como no podía ser de otra manera, Gladys nos cuenta que uno de los lugares que más disfruta de su tierra natal es San Juan del Sur, "un lugar agradable donde vas a poder apreciar la vista asombrosa desde el Cristo Redentor; un lugar lleno de paz y tranquilidad".

Su desempeño deportivo ya la ha llevado en posiciones de privilegio, y es que en softball ha sido una deportista destacada. "Es un deporte que lo juego frecuentemente y es mi deporte favorito. Fui selección de Nicaragua en el 2018 en los Juegos Centroamericanos con sede en Guatemala y dos veces consecutivas selección de mi departamento Rivas", explica la aspirante a la corona de este certamen.

Pero no todo en la vida de Gladys gira alrededor de este deporte, ya que en el canto que aunque admite lo hace por pasatiempo, es cuando se siente plena y a gusto: "Amo cantar, es una forma de liberarme y en mis tiempos libres estoy tomando clases de guitarra".

Futura doctora

Algo para admirar de Gladys es que está llevando actualmente una de las carreras más exigentes que existen: medicina, pero lo hace por vocación de querer ayudar a quienes lo necesiten.

"Es una carrera muy compleja que requiere tiempo necesario y para hacer varias cosas tienes que saber administrar tu tiempo, para eso se requiere disciplina y esfuerzo para poder hacer todo lo que te gusta. Espero poder ayudar a aquellas personas de escasos recursos, esas personas que viven en los pueblos más lejanos y que se les dificulta poder recibir atención médica inmediata. ¡Ese ha sido un sueño desde niña!", comenta Gladys.

No es de extrañar que con esa disposición y mentalidad, nos cuente que una de sus principales virtudes es la empatía, con lo cual no le es indiferente cuando otra persona está pasando un mal momento. "Sé lo que es entender las emociones y comportamientos de cada persona, me gusta que cada persona sienta que la estoy entendiendo perfectamente y que si estoy en sus zapatos, ¡pero siempre y cuando poder decirle lo bueno y lo malo de las cosas", comenta.

Crecimiento como mujer

Además de la empatía, se considera una persona leal y esa es una virtud que admira mucho en la humanidad. "Siempre las personas allegadas a mí pueden contar conmigo independientemente lo que suceda", comenta Sobalvarro.

La madurez es algo notorio en esta chica, quien entró a este concurso contando con el apoyo de su familia y por reconocer en este certamen una oportunidad para seguir creciendo. "Miss Teen es una plataforma que ayuda al crecimiento de cada joven con los sueños de superarse tanto personal como profesionalmente, esto fue lo que me llevó a participar en este certamen", cuenta.

Amante del salpicón y arroz a la valenciana, Dannieth señala que si obtuviera esta corona le gustaría que su voz "pasara fronteras y que llegara a cada una de esas personas que se sienten inseguras y no capaces de hacer o realizar un sueño que han tenido, pero que están limitados por alguna razón".

Esa vocación por ayudar a los demás y de empatizar con todos, es que la empujan a dejar este mensaje: "Quiero poder decirles a esas personas que nada es imposible y que no estamos destinados a hacer lo que es fácil, estamos destinados a desafiarnos a nosotros mismos".