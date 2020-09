Trágica muerte de la diseñadora Elsa Serrano desata conmoción

La modista Elsa Serrano falleció como consecuencia de un incendio que se produjo en su departamento Foto: Referencia.

La modista Elsa Serrano falleció como consecuencia de un incendio que se produjo en su departamento, situado en el barrio porteño de Retiro, según confirmaron familiares de la víctima.

El incendio se produjo por causas que se investigan alrededor de las 20:15 en la calle Maipú 986, donde vivía la modista, cuyo nombre real es Elsa Romio, de 73 años.

Al lugar arribó el Grupo Especial de Rescate de Bomberos de la Ciudad y Befer de Policía Federal por un incendio de forma generalizada en tres ambientes del departamento situado en el tercer piso, contrafrente de ese lugar.

Los bomberos entraron por el edificio lindero desde la terraza y descendieron hasta el lugar en cuestión y controlaron rápidamente el siniestro.

En el lugar encontraron el cuerpo de una mujer, con el correr de las horas se estableció que era la reconocida modista Elsa Serrano.

En ese sentido, el accionar generó que las llamas estuvieran controladas, más allá que los servidores públicos siguieran con los trabajos extinguiendo pequeños focos.

Trascendió que el fuego se habría desatado por una falla eléctrica en una luz dicroica ubicada en la cabecera de la cama de una habitación.

Interviene en el hecho la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 12, a cargo de Sebastián Fedullo, Secretaría Única de la doctora Cebasco.

Los diseños de Elsa Serrano fueron utilizados por varias personas reconocidas, entre las que se destacó el vestido de novia de Claudia Villafañe cuando se casó con Diego Maradona.

Además, vistió a importantes figuras del espectáculo argentino, como Mirtha Legrand, Susana Giménez y la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, y del extranjero, como Sofía Loren, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida y la bailarina Maya Plisétskaya.

También lo hizo con figuras de la política argentina, como la hija del ex presidente Carlos Menem, Zulema, con quien viajó en cada gira al exterior que realizó acompañando a su padre cuando este ejercía la presidencia, al igual que lo hizo con María Lorenza Barreneche, ex pareja del ex mandatario nacional Raúl Alfonsín.