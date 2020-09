Ex de Eiza González y Belinda revela que tuvo coronavirus / Infobae

Es uno de los empresarios y socialités más activos y conocidos de México, además conocido por haber sido novio de dos guapas celebridades mexicanas: Eiza González y Belinda.

A través de sus historias de Instagram, Pepe Díaz, quien también formó parte del reality Made in México, explicó que tuvo coronavirus hace un mes, además dio detalle de sus síntomas y recuperación. Escribió:

"Hola, empiezo por compartirles que di positivo a Covid-19 hace un mes. Gracias a Dios solamente perdí el olfato y no tuve ningún otro síntoma. Pude comprobar exactamente cómo funciona cada prueba los días exactos en los que detectan anticuerpos. (Aunque no necesariamente en todas las personas funciona exactamente igual, pues puede suceder que no se produzcan anticuerpos)".

"El quinto día después del primer síntoma, ligeramente empezó a marcar la raya “M”. Sexto día la marcó un poco más clara. Octavo día la marcó claramente y comenzó a marcar la raya “G”. Para estar 100% seguro, hice la prueba PCR. (Y pa darle gusto a mi mamá). Yo ya sabía que tenía. Cabe mencionar que no tuve contacto con absolutamente nadie durante mi cuarentena. También avisé a todos con quienes estuve anteriormente".

"Terminando el encierro (ya desesperado por salir) logré producir suficientes anticuerpos y teóricamente ser inmune, no contagioso. Me doy cuenta de lo afortunado que soy al haber tenido un síntoma leve, pude experimentar 'el miedo de tener Covid', tiene que ver mucho con la mente esto. Sinceramente, siento mucho a quienes sus conocidos o familiares se encuentren sufriendo esto, o tal vez nos hayan dejado ya. De verdad en algún momento sentí ese 'miedo'. Y aunque no se compara, lo siento de corazón. Mis respetos para quien sufre alguna otra enfermedad y haya superado esto. Respeto."

Hechos

1.- Prueba anticuerpos detecto al día 5 la infección.

2.- Funciona claramente.

3.- Funciona distinto en cada quien.

4.- No sabemos aún que tan “inmune” soy o cuánto tiempo lo seré.

Me ayudó

Complejo B inyectado.

Dos tomas diarias de vitamina A, D y C.

Azitromicina 6 días.

1 aspirina diaria.

Manuel (concentrado 100% natural para fortalecer el sistema inmune).

Aunque recomiendo que vayan al doctor 100%.

"He estado mencionado pruebas rápidas de antígenos. Es el mismo “Nose swab” del hospital o laboratorio, pero mucho más barato y rápido. Hoy pude comprobarla con un pariente muy cercano que se acaba de infectar. Funciona los primeros días después del primer síntoma".