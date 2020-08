Lina Tejeiro muestra enorme cicatriz en sus glúteos tras operación / Chapin Radios

La actriz colombiana Lina Tejeiro dejó ver por primera vez la cicatriz que le dejó la cirugía en la que le retiraron los biopolímeros que se había implantado en sus glúteos.

La joven de 28 años compartió con sus más de 7 millones de seguidores un video de unos segundos en su cuenta de Instagram en que se baja la parte trasera de su pantalón y aprovechó para dejar un mensaje sobre la importancia de la belleza interior.

“La operación me dejó una cicatriz en mi cuerpo bastante grande que todos los días me recuerda que soy mucho más de lo que ven físicamente. Realmente lo que importa es lo que hay adentro, lo que le das a los demás, que lo que tienes físicamente”, dijo.

En respuesta a preguntas de sus seguidores sobre si la operación ha afectado a su vida profesional, Tejeiro aseguró que ha sido todo lo contrario. “Me han llegado más ofertas laborales. Son como bendiciones de Dios”, puntualizó.

La actriz, quien interpretó a la abogada Catalina Mejía en la exitosa producción colombiana La ley del corazón, reveló en sus redes que se sometió el pasado julio a un procedimiento quirúrgico para extraer los biopolímeros que se había inyectado hace 6 años porque estaba experimentado problemas en su salud.

“Empecé a sentir adormecimiento en una pierna, calambres, dolores en los glúteos. Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres para que piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolímeros se los retiren cuanto antes”, escribió en un explícito video en el que mostró parte de la operación.

Sobre la posibilidad de colocarse implantes luego de su recuperación, la actriz lo descartó por completo porque su cirujano le advirtió que no lo hiciera.

“Yo no me voy a poner implantes después del retiro de biopolímeros, el cirujano que me operó dice que no es recomendable y, pues, realmente tengo el músculo muy formadito, entonces no es necesario”, indicó.