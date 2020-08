Cecilia Galliano destapa polémica al revelar que ha sufrido varios engaños

Foto: Referencia

La actriz Cecilia Galiano comienza una nueva polémica al hablar de su pasado y los múltiples engaños que recibió por parte de sus ex parejas, incluida la relación con el actor Sebastián Rulli, con quien mantuvo 4 años de matrimonio, cuando todos los problemas de la pareja salieron a la luz y dieron como anunciada su separación ante los medios oficiales.

En una entrevista exclusiva en el programa de “Sin Censura” a cargo de la conductora Laura Bozzo, Cecilia Galiano dio los detalles de su vida amorosa y cómo ha aprendido a lidiar con los engaños, malos tratos y hasta problemas emocionales como secuelas de la convivencia que tenía con sus ex parejas dentro de su hogar. Como ya sabemos, ha pasado varios muchos tiempos desde la separación de Sebastián Rulli con Cecilia Galiano, quien ahora cuenta su versión de la historia.

Actualmente, como ya sabemos, el actor Sebastián Rulli se encuentra realmente muy feliz a lado de la hermosa actriz Angelique Boyer, quienes han sido grandes amigos y compañeros de trabajo durante mucho tiempo, al grabar diferentes telenovelas. Siendo ahora una de las parejas más queridas del momento en redes, al hacer varias actividades juntos y demostrando la libertad con la que se aman.

Sin embargo, para Cecilia Galiano no todo ha sido miel sobre hojuelas, debido a que además de ser madre de dos hijos; Valentina y Santiago, la actriz se mantiene en activa dentro del medio del espectáculo trabajando en diferentes proyectos, por lo que ha confesado con Laura Bozzo que ha estado soltera por 5 años, aún con la pandemia y que probablemente continúe soltera por mucho tiempo más.

Problemas emocionales

Debido a que no tiene la confianza de comenzar su vida amorosa de nuevo, por las secuelas de sus ex parejas al tener malos tratos como alzar la voz, desinterés y algunas acciones que dañaron fuertemente su autoestima, además de varios engaños, en el que se incluye al actor Sebastián Rulli, al ser su relación relativamente más reciente y conocida ante los medios.

Por su parte, Sebastián Rulli no ha hablado nada con respecto al tema, y prefiere vivir el presente a lado de Angelique Boyer, con quien no tiene planes de casarse, ya que en palabras del actor, no cree estrictamente en el matrimonio, ya que solo es un papel y eso no define cuanto puedes amar a alguien. Al contrario, piensa que el amar es sinónimo de libertad y prefiere mantener su relación así.