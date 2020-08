Sale a luz foto de Yolanda Andrade y Verónica Castro en París / Telemundo

Este día martes si filtra una fotografía de Yolanda Andrade y Verónica Castro en la que aparecen en París juntas, abrazadas y se miran felices.

Ambas celebridades se encuentran en París y visten con atuendos casi del mismo color, según puede verse en la imagen que circula ya en todos los medios de comunicación y portales de noticias.

En el programa de televisión De Primera Mano con Gustavo Adolfo Infante presentaron una foto de Yolanda Andrade y Verónica Castro, quienes aparecen abrazadas y sonrientes. Sobre ellas, Infante aseguró que el romance entre ambas era un secreto a voces desde hace varios años.

"Como cuando una persona es gay, cuando una persona tiene un amante, lo que sea, a veces no se dice pero todo el medio lo sabíamos, la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade, era un secreto a voces. ¿Fue correcto o incorrecto que Yolanda lo dijera? Pero de que anduvieron, anduvieron”, recalcó Gustavo Adolfo.

En septiembre de 2019 explotó "el escándalo"

En septiembre de 2019, Yolanda Andrade fue entrevistada por Jorge Poza para su programa de Radio Fórmula, y ahí habló ella de su matrimonio con una mujer "muy querida y reconocida en México", y Poza le preguntó si se trataba de Verónica Castro, y algo nerviosa, nunca lo confesó abiertamente.

"Me casé en Ámsterdan con una mujer maravillosa, divina, ella no quería que se supiera, pero no tiene nada de malo en este momento de nuestras vidas. No puedo hablar de ella porque es una figura pública y muy famosa, entonces yo no puedo decir ‘fulana’ si a ella no le he preguntado”, mencionó Andrade.

Y tras los hechos, Verónica Castro reaccionó molesta y tachó a Yolanda de mentirosa, a lo que en su momento la sinaloense le respondió que tenía pruebas (fotos), y que no tenía nada de malo. Mientras tanto, Gustavo Adolfo Infante, en su mismo programa comentó que él había visto varias imágenes de la supuesta "boda" que hubo entre Verónica y Yolanda, y podía contar hasta cómo iban vestidas.

Verónica jamás aceptó que hubiera tenido una relación sentimental con Yolanda Andrade, mientras que otras personas allegadas a ellas opinaron lo contrario, entre ellas Marilé Andrade, hermana de Yolanda, quien comentó que sí había existido algo muy bonito entre las dos.