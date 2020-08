Belinda jamás se aumentó los años, esta es su verdadera edad / El Intransigente

La noticia de que Belinda mintió sobre su edad durante un tiempo y que se aumentó tres años cuando comenzó su carrera, se consolidó cuando un usuario de Twitter compartió una imagen con el supuesto pasaporte de la cantante, donde se observa una fecha de nacimiento que corresponde a 27 años actualmente.

El tema de su edad adquirió relevancia luego de que se diera a conocer su relación con el cantante Christian Nodal, quien tiene 21 años. Hoy ella declaró a una revista que la diferencia de edad entre los dos es sólo de seis años.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

"Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis", dijo a TV Notas.

Algunos seguidores de la también actriz se han mostrado sorprendidos sobre "la verdadera edad de Beli", pues hasta el año pasado se creía que tenía 30 años, incluso sus fans la felicitaron bajo esta idea.

Originaria de Madrid, España, Belinda reside en México desde 1993 aunque aún no ha sido naturalizada, eso consta en la base de datos del Registro Nacional de Población e identificación personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación.

Te puede interesar: "La Tigresa" confirma que tiene coronavirus

El documento oficial demuestra que la cantante se inscribió para recibir una "Constancia de clave única de registro de población para extranjeros" el dos de marzo de 1999, por lo cual se le expidió un documento diferente al de otros artistas extranjeros que ya han sido naturalizados mexicanos, como Chabelo, a quien la misma instancia le expidió el CURP con la indicación "Carta de naturalización".

En el mismo documento se observa la fecha exacta del día de nacimiento, que está basada en un documento probatorio de identidad (acta de nacimiento).

Para el caso de la intérprete de "Boba niña nice" la fecha corresponde al 15 de agosto de 1989, lo que prueba que este viernes estará festejando sus 31 años de edad como normalmente se creía.

A pesar de su reciente declaración, en la que además afirmó: "Nací el 15 de agosto de 1992, este año cumplo 28"; estos documentos comprueban que la edad de la cantante nunca estuvo alterada y que no corresponde a la actualización que incluso se hizo en internet, donde se indica que tiene 27.