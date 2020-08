Anahí Puente no era a quien Televisa quería para Mia Colucci en ‘Rebelde’

Foto: Belinda en escena de Rebeldes/Instagram.

Rebelde definitivamente no sería lo mismo sin Anahí Puente, actriz que dio vida a la caprichosa Mía Colucci. No obstante, y para sorpresa de muchos, ella no fue la primera opción de Televisa para este papel. En su lugar, todos le apostaban a la cantante Belinda para interpretar a este personaje.

Esta confesión fue hecha por el actor Ronald Duarte, quien también participó en la novela como Jack Lizaldi Heidi. Su revelación dio mucho de qué hablar.

‘Mía’ iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que ‘Mía’ iba a ser Belinda; entonces ya estábamos ahí puestísimos.

Ronald Duarte confirma que Belinda estaba confirma para ser Mía Colucci en Rebelde pic.twitter.com/YLis4tQtkK — lucas (@luccasportilla) August 2, 2020

La empresa no quería a Anahí

Fue gracias al productor Pedro Damián que Anahí se quedó con el papel. Él había trabajado anteriormente con ella y sabía que era perfecta para el proyecto, aunque todas las apuestas estuvieran en su contra, pues la consideraban una persona “difícil”.

¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro (Damián) quería a Anahí y la empresa quería a Belinda. (Televisa) estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar (…). La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera Mía.

La gente no se imagina a Belinda en el papel

Las declaraciones de Duarte causaron revuelo en Twitter, donde fanáticos empezaron a comentar cómo hubiera sido la historia si la interprete de Luz sin gravedad se hubiera puesto el uniforme de Elite Way School. La mayoría no estuvo de acuerdo con esa posibilidad y agradecieron que Mía haya sido interpretada por la ahora esposa del exgobernador de Chiapas, quien se convirtió en un personaje icónico tanto en la novela como en la banda.

“Gracias, Pedro Damián. Anahí es Mía, Mía es Anahí”, “Qué bueno que se lo dieron a Anahí, porque la verdad el papel le quedó perfecto. No puedo imaginar cómo hubiese sido Belinda”, “Anahí era y es la perfección de hacer a Mía Colucci, y no veo a nadie más en ese papel”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en Twitter.