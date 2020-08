MARENA inaugura reserva silvestre privada en Boaco

Foto: Esta finca tiene un gran valor dentro del municipio/TN8.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), realizó la inauguración de la reserva silvestre privada Buena Vista propiedad del Señor Juan José García ubicada en la comunidad Las Lagunas, la cual es la primera finca que recibe esta calificación en el municipio Boaco.

Te puede interesar: Programa Calles para el Pueblo tiene un avance del 68 por ciento en Managua

Esta finca tiene un gran valor dentro del municipio por ser uno de los atractivos turísticos por su arqueología, a través de sus petroglifos y porque posee sistemas agroforestales, áreas de regeneración y animales silvestres en peligro de extinción.

Foto: Esta finca tiene un gran valor dentro del municipio/TN8.

Esta inauguración contó con la presencia de autoridades municipales, delegación de MARENA, del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, para convertir la finca Buena Vista en una importante reserva silvestre.

En la finca existen árboles de distintas especies, entre ellos frutales como naranjas, mandarinas, aguacates, mangos, plátanos y una diversidad de cultivos como el maíz, frijoles, café y yuca.

Foto: En la finca existen árboles de distintas especies/TN8.

Realizando el mejor trabajo

"Es un gran orgullo para mí, la verdad no me lo esperaba y es muy dichoso que un productor sea certificado donde reconocen el esfuerzo y me siento muy feliz porque con otros gobiernos no había recibido nada, solo con este Gobierno por reconocerme y esto me anima a seguir realizando mejor trabajo", expresó el Señor Juan José García dueño de la nueva reserva silvestre Buena Vista.

Foto: En la finca existen árboles de distintas especies/TN8.

"Estamos realizando esta inauguración en una zona de un gran valor ecoturístico en el municipio, una finca con un gran potencial turístico para las personas que visitan el lugar", agregó.

"Lo que el Ministerio quiere es que estas áreas de conservación silvestre no solo sean para la flora sino también para conservación y refugio de mucha fauna silvestre que están en peligro de extinción, para recarga hídrica, purificación del aire y para la captación de dióxido de carbono, estos son los potenciales que tiene", manifestó Joselyn Raudez, delegada MARENA departamental Boaco.