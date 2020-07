El guitarrista de Conjunto Primavera da positivo al COVID-19

Foto: Referencia

El guitarrista nicaragüense Tony Meléndez, integrante de la agrupación "Conjunto Primavera" recientemente dio a conocer la lamentable noticia y su estado de salud por medio de un video en su cuenta de Facebook.

Por el momento el vocalista está a la espera de los resultados de una segunda prueba para confirmar su estado de salud actual. Fue debido a un padecimiento estomacal el cual llevó a Tony a requerir atención médica y en los exámenes de sangre que le realizaron que además de padecer salmonenolis también portaba coronavirus.

En el video compartido en su cuenta de Facebook aseguró no tener ningún síntoma relacionado con la enfermedad y se encuentra por el momento en su casa en Chihuahua.

"Al momento de hacerme los exámenes en la sangre, precisamente para detectar cualquier enfermedad que pudiera estarme ocasionando ciertas molestias que tenía en el estómago, me detectan que también he sido portador de una cierta bacteria relacionada con el coronavirus".

Ningún síntoma

Afortunadamente hasta el momento el músico no presenta ningún síntoma, algo que es realmente bueno, pues eso indica que no es tan grave su situación.

"Debo decirles que no tengo ningún síntoma parecido a los que los medios de difusión manifiestan que son parte de este padecimiento, no tengo fiebre, no tengo temperatura, mi oxigenación de la sangre está perfectamente bien, pero la responsabilidad me obliga a aislarme", dijo Tony

Meléndez señaló que aunque la detección de la enfermedad se dio mediante un examen de sangre, también se realizó la prueba PCR para confirmar el contagio. Sin embargo, los resultados de dicha prueba los tendrá hasta este fin de semana para ver como se encuentra.

Debido a la situación en la que se encuentra de salud, tuvo que posponer las presentaciones que tenían para esta semana