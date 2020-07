Kalimba revela detalles sobre acusación por abuso años atrás / El Sol de México

Después de una década de que ocurriera el hecho, contó más detalles del caso en el que estaba inmiscuido.

A casi 10 años de la acusación contra Kalimba, el cantante reveló hace unos días que el entonces exprocurador de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, lo extorsionó y amenazó a varios testigos para que no declararan a su favor.

Fue durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, done el musico mexicano contó su versión de los hechos ocurridos el 19 de diciembre del año 2010 en un hotel de Chetumal, donde una menor de edad, de nombre Daiana Guzmán, hizo graves acusaciones hacia él, específicamente, acusó al artista de haberla forzado a tener coito con él.

El artista señaló que, a pesar del dolor y la infinidad de problemas causados por la falsa acusación, no le guarda ningún tipo de rencor a la joven Daiana, "Me enteré de muchas cosas. Esta niña, en vez de sentir cosas feas por ella, me da compasión porque ha sufrido mucho, le deseo lo mejor", mencionó Kalimba.

Según a palabras del intérprete, el exprocurador de Quintana Roo, Francisco Alor Quezada, fue el responsable de que el cantante estuviera en prisión, pues aseguró que el exfuncionario, amenazó con "refundirlo" en la cárcel.

Asimismo, Kalimba indicó que Alor Quezada amenazó también a todas las personas que sabían que el tema de la violación no era más que una mentira, para que no declararan a favor suyo, reveló también que sus amigos, quienes habían estado presentes en el after en el que presuntamente había ocurrido el abuso s3xual, fueron intimidados.

Te puede interesar: Alicia Machado: "prefiero estar vieja que verme como travesti"

De acuerdo a declaraciones del músico, les dijeron a sus amigos que, si declaraban, iban a inventar que eran una red de jóvenes que usaban al cantante para atraer a chicas y abusar de ellas, así mismo, Kalimba afirmo que el exfuncionario evitó la evidencia que demostraba su inocencia.

Según el cantante, Alor Quezada pidió dinero para liberar a Kalimba, Alberto Woolrich fue uno de los abogados penalistas que formaban parte de la defensa, quien reveló que el exprocurador le pidió dinero a cambio de la libertad de su cliente, algo a lo que no accedieron, "Su problema se va a resolver con un millón de dólares", dio a conocer el abogado del cantante.

Aunque, no podía faltar la cereza del pastel pues, luego de las declaraciones de Kalimba sobre su inocencia durante la entrevista con Yordi Rosado, Daiana Guzmán no se quedó callada y reiteró que el cantante abusó de ella hace 10 años.

Sin embargo, por otra parte, Thaily Villalobos, la otra chica involucrada en el caso, decidió dar su versión, la joven señaló que en ningún momento hubo agresiones ni las obligaron a nada, que era la propia Daiana quien estaba muy insistente con el músico.

Para finalizar, el cantante reveló que después de esa traumática experiencia ha decidido escribir un libro, Indicó que lleva tiempo pensando en ello, por lo que espera pronto poder presentarlo.