"No quería hacerlo público" Karol G explica por qué ocultó que tenia COVID

La noticia de que Karol G dio positivo a la prueba de coronavirus sorprendió a todos los fans de la cantante, pues esto fue dado a conocer por alguien de su círculo cercano, no por ella directamente. Tras la revelación, la colombiana decidió salir a contar por qué mantuvo la enfermedad en secreto.

"Hace más o menos dos semanas me di cuenta que tenía el covid-19 y no lo quise hacer público por muchas razones: no lo quise hacer público porque mis papás estaban lejos de mí; no lo quise hacer público porque no quería preocupar a nadie", confesó la artista durante una transmisión en su Instagram.

Karol señaló que desconoce cómo se filtró la noticia. También dijo que su decisión fue no hacerlo público "porque salía también mi sencillo (Ay, DiOs mío!") que ya estaba programado. Y ninguna de mis intenciones eran que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción".

"A todos los que vieron esas noticias, tuve el covid, fue super difícil, doloroso, pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice la prueba que espero salga negativa", contó la intérprete de "Tusa".

"Eso es totalmente cierto"

Con la difusión de que la colombiana dio positivo al virus, también se informó que su pareja, el cantante Anuel AA, se había hecho la prueba, pero con un resultado negativo. "Eso es totalmente cierto", aseveró Karol, señalando que ella se dio cuenta de la enfermedad cuando él estaba en Puerto Rico.

"Emmanuel (el nombre de pila de Annuel) es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y era lo más responsable, separarnos hasta que todo estuviera bien", agregó