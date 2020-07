Famosa actriz de Telemundo se opera para reducir sus senos

Famosa actriz de Telemundo se opera para reducir su senos / iSanidad

Hace unos días esta actriz causó gran revuelo entre sus fanáticos tras revelar que se había sometido a una cirugía, esto según por problemas de salud.

Briggitte Bozzo, actriz de Telemundo interpretó a la hija de la actriz colombiana Maritza Rodríguez en la telenovela “Silvana sin lana”, en 2016.

Por medio de sus redes sociales, ella dio a conocer que le realizaron una cirugía de reducción de senos debido a que estaba teniendo problemas de salud ocasionados por el desproporcionado tamaño.

“Me hicieron una reducción de busto porque me estaba causando una escoliosis y me estaba lastimando mucho la espalda, entonces me tuvieron que hacer una reducción”, explicó en una serie de videos que publicó en Instagram Stories.

Además, contó que a la cirugía a la que se sometió duró 5 horas y, aunque no hubo ninguna complicación, lo difícil viene ahora con la recuperación.

“Todavía me siento débil, mejor que los primeros días sí. Perdí mucha sangre en la cirugía y por eso he tenido la presión baja y cosas así”, detalló la joven, quien de niña también participó en otras exitosas telenovelas como “Abismo de pasión”, “Corazón valiente” y “Quiero amarte”.

Durante todo este tiempo largo de recuperación, ella contará con la ayuda de su mamá.

“Ya me siento un poco mejor y la verdad mi mamá me ha cuidado muy bien”, aseguró Briggitte, quien tiene más de 700 mil seguidores en Instagram.

Otras famosas además de la actriz

En Hollywood es común ver que muchas mujeres se hacen un aumento en el tamaño de su busto para sentirse más hermosas; pero es difícil encontrar a mujeres que decidan disminuir su pecho.

Ariel Winter: El tamaño de su busto le producía dolor de espalda y le impedía estar erguida durante un periodo de tiempo prolongado. Por ello, decidió reducir su pecho, que alcanzaba el tamaño de una copa F.

Sofía Vergara: Ella llegó a ver en el tamaño de su pecho un problema, por ello decidió reducirlo en un par de tallas. Si bien ella no quería renunciar a su físico natural, entendió que podía ser beneficioso para su carrera y para su salud.