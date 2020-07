Subastan desconocidos archivos del chófer personal de Winston Churchill

Foto: Winston Churchill político, estadista, historiador y escritor británico/ El Español

Una caja de un rompecabezas con un histórico contenido fue hallada recientemente por un hombre de 60 años en el Reino Unido, durante la típica revisión de armarios y cajones. El autor del hallazgo, que prefirió mantener el anonimato, explicó que la caja contenía un archivo recogido por Reginald Parker, chófer personal del ex primer ministro británico, Winston Churchill.

Resultó que Parker había recopilado varios telegramas de la oficina de correos e instrucciones del 10 de Downing Street y la Policía Metropolitana que indican cuándo y dónde debía recoger al líder británico. "El primer ministro llegará mañana en avión al aeródromo de Hendon. Por favor, tenga el coche de policía listo", dice una de las notas. Asimismo, una de las fotografías en blanco y negro muestra al chófer al volante de la limusina de Churchill.

En los primeros instantes el hombre quedó muy sorprendido por su hallazgo, pero luego recordó que ya había visto estos documentos hace unos 30 años. "Los salvé de acabar en la basura durante la limpieza de una casa a finales de la década de 1990. Pertenecía a la pareja de mi suegra, cuyo apellido era Parker", reveló, agregando que se había quedado los documentos después de la muerte del hombre y pensaba que los había perdido.

"Cuando los redescubrí, decidí que era hora de averiguar si eran importantes. Después de todo, se relacionan con uno de los líderes más emblemáticos del Reino Unido", señaló el hombre. "Siempre me he preguntado si hay alguna información clave allí, una parte de la historia que falta. He visitado las salas de guerra de Churchill en Londres. Quizás deberían estar allí. Sería maravilloso si fueran a un museo".

Subasta

Reginald Parker fue chófer de 5 primeros ministros británicos y se retiró en 1949 a los 64 años, tras 24 años de servicio. "Creemos que el señor en cuyo loft fueron encontrados hace unos 20 años era pariente de Reginald Parker, posiblemente su hijo. Los recuerdos de Churchill funcionan bien en una subasta y sería maravilloso ver esta pieza inusual de la historia política británica preservada para la posteridad, tal vez en un museo de guerra", dijo, por su parte, Charles Hanson, propietario de la casa de subastas, Hansons Auctioneers.

"Los tiempos indican que Parker transportó a Churchill por Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, se conocieron bien. Es revelador que uno de los elementos en el archivo perdido de Reginald es una foto de Churchill con la firma del icónico líder adjunta", dijo Hanson.

El archivo del chófer de Churchill se venderá en la subasta de antigüedades y coleccionistas de Hansons Auctioneers del 16 al 20 de julio, con un precio de salida de 250–350 libras esterlinas (unos 312–437 dólares).