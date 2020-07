Análisis de ADN permitió esclarecer robo y asesinato de hace 21 años

Foto: Hombre es detenido después de años de búsqueda/ RT

Un detective retirado fue arrestado este jueves en Jacksonville (Florida, EE.UU.) y acusado de asesinato y robo a mano armada, hechos que cometió hace 21 años cuando formaba parte de la Policía, comunicó Pat Ivey, subcomisario de la Oficina del Sheriff de la ciudad, en una conferencia de prensa.

William Robert Baer Jr., de 64 años, y su exesposa Melissa Schafer, de 50 años, fueron detenidos después que perfiles de ADN y pruebas de genealogía genética realizadas el pasado mayo los vincularan con un viejo caso sin resolver: el robo con allanamiento de morada y asesinato de Saad Kawaf, ocurrido en mayo de 1999.

El subcomisario Ivey recordó que la víctima fue golpeada y apuñalada fatalmente por dos sospechosos, un hombre y una mujer blancos, que también ataron a la esposa de Kawaf y se llevaron 30.000 dólares en efectivo.

Antes de retirarse en el 2002, William Robert Baer era un detective de la unidad de información, y en 1999 "estaba buscando algo que tenía que ver con la víctima, un crimen que involucraba a la víctima". "Toda la información que tenemos hasta ahora apunta a que su conocimiento inicial de la víctima provenía directamente de su cargo aquí, en la Oficina del Sheriff de Jacksonville", afirmó Ivey.

Baer está retenido sin fianza. Según los registros de la cárcel, no cuenta con un abogado. Por su parte, Schafer no había sido aún encarcelada para la noche del jueves. No se conoce si tiene un defensor.