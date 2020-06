Sin nada de filtro, Chiquis Rivera muestra su figura en mini bikini

Chiquis Rivera, se ha convertido en una ejemplo para el empoderamiento de las mujeres "plus size" / La Opinión

Janney Marin, más conocida como Chiquis Rivera, se ha convertido en una ejemplo para el empoderamiento de las mujeres "plus size".

Recientemente, la cantante presumió su figura dejando ver que la dieta Keto, que comenzó hace unos meses; así como sus rutinas de cardio, han dado grandes resultados.

Sin ningún filtro ni Photoshop, la sensual rubia les mostró a sus seguidores los resultados de sus esfuerzos, aprovechando a quitarse los kilos que había subido en la cuarentena por el coronavirus.

Hace unos días decidió subir a su cuenta de Instagram una fotografía con un minúsculo bikini de color amarillo, que deja a a la vista su tonificada nueva figura. Además, dejó claro que está muy feliz con los resultados.

"Thick N Proud! #SelfLove #FlawsAndAll", escribió en la publicación y que significaría "¡gruesa y orgullosa!".

Y sus fans también le han dejado claro lo felices que están por ella, donde la fotografía está cerca de alcanzar los 208 mil me gusta y además ha superado los 3 mil comentarios; sin embargo, los haters no perdieron la oportunidad para criticarla.

Triste noticia

La hija de la fallecida Jenni Rivera confirmó que se encuentra separada de su esposo, el también intérprete Lorenzo Méndez. En una entrevista para el programa Hoy habló de las especulaciones que venían circulando desde hace unos días.

"Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad", indicó.

También accedió a responder si es que hubo una tercera persona causante del distanciamiento de su esposo, pues entre todas las historias que han circulado se llegó a hablar de una infidelidad.

"Sí te lo voy a contestar porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa".