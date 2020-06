Bárbara de Regil rompe en llanto tras hablar de los ataques en redes

Recientemente Bárbara de Regil acudió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje sobre la violencia que sufren las mujeres en casa / Publimetro

Recientemente Bárbara de Regil acudió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje sobre la violencia que sufren las mujeres en casa durante, sin embargo, su consejo fue malinterpretado y usuarios de la red social terminaron por atacarla y volverla una burla.

Tras este acontecimiento, la famosa ofreció una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ donde lamentó lo ocurrido mientras le cuenta a Pati Chapoy que sus intenciones eran otras.

"No puedo vivir justificándome y dando explicaciones de todo porque lamentablemente me hago viral por muchas cosas que de pronto es muy desgastante y parte de mi felicidad es yo seguir con mi vida, pero en este caso me pareció muy importante que me abran el espacio para ofrecer una disculpa porque mi intención nunca fue decir... vaya lo dije, pero nunca iba por esa línea, se salió de contexto, me mal entendí, lo dije mal y no, porque yo siempre he apoyado y estoy a favor de las mujeres, fui mamá soltera, tengo una niña de 16 años, yo también he sufrido violencia desde los 12 años y por su puesto que entiendo a todas las mujeres".

No obstante, Bárbara se sintió tan mal por lo sucedido que incluso estalló en llanto tras la impotencia de que sus palabras e intenciones hayan sido malinterpretadas.

"Y me duele mucho porque pues desgraciadamente una hace las cosas y el que expone, se expone y yo por ser sincera, por siempre querer hablar, terminé en una cosa que no me gustó porque no era mi punto, mi punto era, tontamente que no supe expresar, me refiero a los problemas que hay en casa por el encierro, cosas cotidianas de la vida, problemas con tu marido, con tu mamá, con tus hijos, y yo me refería a háblale con amor".

Finalmente Paty Chapoy le recordó que el tema del que habló no es nada sencillo y que ahora tiene la tarea de hacer algo para revertir su error, y le aconsejó que revisara muy bien las cosas que va decir y compartir antes de hacerlo.