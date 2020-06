Hijo de Héctor Suárez rompe el silencio tras la muerte del actor

Héctor Suárez Gomís habló por primera vez tras el fallecimiento de su padre / mx.hola.com

Héctor Suárez Gomís habló por primera vez tras el fallecimiento de su padre, Don Héctor Suárez, y con voz entrecortada, recordó con cariño y admiración los últimos momentos de vida de su padre.

Asegurando que desde hace algunos meses comenzó a notar un deterioro en el estado físico de Don Héctor, Suárez Gomís contó en entrevista con Andrea Legarreta para el programa Hoy que no ha sido nada fácil recibir esta lamentable noticia.

"Mi mejor amigo, mi gran, gran confidente, hermano, papá de los últimos 13 años de mi vida, que no nos separamos prácticamente ni un solo día, porque todos los días estábamos en contacto, y cuando empezó a sentirse cansado, a no tener ganas ni siquiera de comer, me llamó y le dije ‘por favor, hazle caso a tu cuerpo y quédate en tu cama’”, relató Gomís.

Este detalle hizo que el también actor decidiera viajar a casa de su padre para acompañarlo, en lo que serían, sus últimos días de vida. “Estuve ahí en Cocoyoc con él cuidándolo junto a su mujer y mis hermanos y mi tío Gustavo, estaba desganado, estaba cansado, su cuerpo se cansó de luchar durante 4 años contra el cáncer, y una vez que lo venció, pero perdió un riñón, una vejiga y una próstata, su cuerpo quedó cansado y si a eso le agregas además la edad…”.

Acto seguido contó:

“hace 3 meses cuando me fue a ver con Pablo a Miami a finales de febrero, principios de marzo, se le veía cansado, o sea tenía esa misma energía, pero ya no le duraba todo el día, entonces no hicimos muchas actividades… estaba feliz planeando su programa con Luis de Llano y lo más hermoso de todo fue que se fue dormidito…”.

Luego de que Andrea le expresara su sorpresa por la lamentable pérdida de su papá, Héctor Suárez Gomís explicó que probablemente Don Héctor Suárez presintió su muerte.

“Yo creo que el sintió que eso iba a pasar, la manera de decir me siento cansado, no tengo hambre, ‘no, ahorita no quiero nada, prefiero estar acostado’, era su manera de decirnos, por eso cuando hablé con Sara, su mujer, decidí agarrar un avión”.

“Ahí lo tuvieron por mucho tiempo y no lo aprovecharon, ahí estaba, ahí lo tenían, le pudieron haber hecho, y pudo haber hecho muchas cosas más, ahí estaba… creo que somos una sociedad, y no habló nada más de nuestro medio, creo que la sociedad actual tiene un repele estúpido por los adultos mayores, cuando en otros momentos de la historia se les rendía pleitesía y se les honraba y escuchaban la voz de los sabios”, remató.