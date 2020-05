Muere por coronavirus el cantante mexicano Yoshio

Foto: Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70/ (Facebook Yoshio / La Voz)

El cantante mexicano Gustavo Nakatani Ávila, más conocido como Yoshio, ha fallecido este miércoles por complicaciones relacionadas con el coronavirus, según lo confirmó la esposa del artista al periodista Gustavo Adolfo Infante.

El músico fue ingresado en un hospital con coronavirus y estuvo intubado en terapia intensiva.

La esposa del cantante, Marcela Hernández, dijo que no sabe cómo Yoshio pudo contagiarse con coronavirus, ya que toda la familia estuvo confinada debido a la pandemia.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI) lamentó el fallecimiento del cantante a través de su cuenta de Twitter y envió "un abrazo solidario" y sus "más sentidas condolencias" a sus familiares y amigos.

Hijo de un inmigrante japonés y una mexicana, el cantante fue muy popular en la década de los 70 y 80, con grandes éxitos como 'Reina de corazones' y 'Lo que pasó, pasó'.

Sobre Yoshio

Gustavo, mejor conocido como Yoshio, fue un cantante mexicano de descendencia japonesa que tuvo gran éxito en los años 70 y 80.

Su fama se incrementó al ganar el primer lugar en el Festival Oti con el tema 'Lo que pasó, pasó'.

Además de su labor como músico, Yoshio incursionó en la actuación dentro de las telenovelas El pecado de Oyuki, Una luz en el camino, y en los programas unitarios La hora marcada y El cristal empañado, además de que también participó como conductor de televisión.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, reveló en una entrevista para TV Notas.