¿Cuánto dinero gana Erika Buenfil por ser la reina de TikTok?

La actriz se ha convertido en toda una sensación en la aplicación. Foto / La Razón de México

Muchos seguidores e incluso medios de comunicación piensan que ahora que Erika Buenfil se ha convertido en la reina de TikTok, no sólo su fama sino también sus ingresos han subido como la espuma.

De hecho, una revista de circulación nacional acaba de asegurar que la actriz ganó su primer millón de pesos. Pero según la actriz, esta teoría es totalmente falsa.

Luego de leer la noticia, a Erika no le quedó de otra más que salir a aclarar, en varios tuits, el verdadero “sueldo” que recibe por sus videos en la popular red social.

Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño pic.twitter.com/IGlYjWzfXh — Erika Buenfil. (@ebuenfil) May 4, 2020

“Mentira. Mentira. Mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño”, escribió en una de sus publicaciones. “Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos que no gano nada en TikTok. Porfa no digan cosas que no son ciertas”, aseguró en otro mensaje, dejando en claro que hasta el momento, todas sus publicaciones en la red social las ha hecho sin recibir ningún tipo de remuneración.

Con estas aclaraciones, Erika Buenfil ganó… pero el apoyo de sus seguidores, quienes respaldaron su versión. “Claro que ganas... Ganas la admiración de mucha gente de ver cómo eres la única actriz de telenovelas y protagónica de tu generación que fue capaz de evolucionar. Eres admirable”, “Te DEBERÍAN de pagar y muy merecido estaría y al que no le guste que le de unfollow” y “Sabemos que no ganas nada; no eres persona de mentir pero si los ganaras no es asunto de nadie; yo me alegraría mucho si así fuera”, fueron algunos mensajes de apoyo que recibió.

Durante una entrevista virtual desde su casa, Erika Buenfil reconoció que jamás esperó tener el éxito que ha logrado en TikTok.

"Me puse a llorar como una boba porque no sabía qué iba a hacer con eso. Yo tenía experiencia como actriz, en telenovelas, en teatro. Sé perfectamente hacer sesiones de fotos, alfombras rojas, pero no sabía cómo manejar eso de tener éxito por ser yo”, reveló.