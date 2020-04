Encantos de Lizbeth Rodríguez quedan al aire en baile para Tiktok

La ex chica Badabun ha estado muy activa en redes sociales, sobre todo la semana pasada donde tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan de Dios Pantoja. Foto / No me censures

¿Pobrecita de la ex?, Lizbeth Rodríguez podría mandar un mensaje con todo y bailecito en Tiktok, pero lo que más robó la atención y causó los suspiros de muchos fue el hecho de que sus senos quedaran al descubierto.

Liz realizó tremendos movimientos al ritmo de la música y se encontraba en un sostén color gris que seguramente no saldrá muy pronto de la mente de sus seguidores; esto por tener problemas para controlar sus enormes encantos.

Con turbante en la cabeza, la youtuber bailó y cantó en Tiktok al ritmo de "pobrecita de la ex" con su novio Esteban VillaGómez enfrente, ¿será que lleva dedicatoria?.

"Pobrecita de la ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera, cantó Rodríguez en el video".

La ex chica Badabun ha estado muy activa en redes sociales, sobre todo la semana pasada donde tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan de Dios Pantoja, ¿el origen?, burlas hacia Lizbeth en los canales de Jukilop en Youtube.

La youtuber no soportó el trato hacia su persona por lo que decidió lanzar acusaciones bastantes serias contra Pantoja señalando que maltrataba a Kimberly Loaiza y que además le era infiel y no solamente con mujeres.

Las cosas se salieron de control después de que surgieran algunos videos íntimos del youtuber con otras mujeres, causando enorme revuelo en redes sociales y la ruptura con su pareja.

Lizbeth provoca la ira de presentadora de TV

Tras ello, comenzó a circular un video en el que aparece Marlene Contreras, quien es una conocida conductora de un canal de música regional, en el que insulta a la titular de 'Exponiendo Infieles', mostrando su rabia por provocar que Pantoja y Loaiza terminaran.

Las reacciones a las declaraciones de Marlene Contreras fueron, algunas en acuerdo con la conductor, aunque hubo quienes defendieron a Lizbeth Rodríguez.