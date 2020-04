Alejandra Guzmán responde a su hija: “Nadie me duerme, ni me da drogas”

La estrella mexicana recurrió a sus redes sociales y emitió un comunicado. Foto / MSN.com

Luego de que su hija Frida Sofía encendiera las alarmas con preocupantes mensajes, la popular cantante Alejandra Guzmán ha decidido aclarar su situación, en los ámbitos personal y de salud.

A través de sus cuentas en redes sociales, la estrella mexicana de 52 años emitió un comunicado detallando las acusaciones hacia sus mánagers que considera falsas y explicando las razones que la motivaron a pronunciarse ante las especulaciones.

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conocen saben que no soy de escribir estos mensajes, yo digo las cosas directas y a la cara”, inicia su mensaje.

Tras ello, la cantante no tarda en desmentir a su hija Frida Sofía, quien afirmó recientemente que las personas más cercanas a su madre se aprovechan de ella, dándole bebidas y estupefacientes para robarle su dinero.

Vive y deja vivir 🙏🏻 pic.twitter.com/dUUIWJmGY6 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) April 29, 2020

“Sobre mis mánagers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo, yo manejo mi dinero y yo lo tengo, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas. Con ellos es todo lo contrario”, explicó.

"Soy un persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud".

Finalmente, Alejandra Guzmán aprovechó para enviar buenos deseos a sus admiradores y dio el tema por zanjado. “Por favor, no se distraigan más ni le den fuerzas a estos chismes. Quédense en casa y deseo que estén bien. Enfoquen su energía de manera positiva, no en cosas que no merecen la atención”, sentenció.