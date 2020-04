Fallece el papá de Armando González “El Muñeco” por coronavirus

Foto: Referencia.

El modelo y actor Armando González “El Muñeco” dio a conocer que su padre, el señor Ezequiel González, falleció a consecuencia de coronavirus.

González compartió un mensaje con sus seguidores en Facebook y algunas fotografías para recordar a su padre. Además, el programa de TV Azteca, “Ventaneando”, y la Agencia México confirmaron la noticia.

En el cielo Dios necesitaba a un guerrero y le llamó a mi papá, él ahora se encuentra ante la presencia de Dios

“Hay que recordar que Dios siempre estuvo presente en sus palabras y en sus enseñanzas de vida para cada uno de nosotros”, añadió.

“Ezequiel tuvo a Dios en su corazón y ahora Ezequiel ya está en el corazón de Dios, gracias a todos por sus oraciones”, finalizó en el mensaje.

La semana pasada “El Muñeco” ya había alarmado al revelar la complicada situación de salud que vivía su familia por la epidemia de COVID-19.

“Tengo a mis papás en el hospital desde hace diez días, dieron positivo a COVID”, comentó al inicio de un clip que publicó en su cuenta de Facebook.

Ya en aquel momento “El Muñeco” reveló la gravedad de su padre, quien se encontraba en terapia intensiva y “con pocas posibilidades de vivir”.

“Mi mamá está en cuidados paliativos, va mejorando... por ende todos sus hijos que estuvimos con ellos nos contagiamos. Estamos en casa haciendo la cuarentena, respetando la vida de los demás”, detalló.

“El Muñeco” añadió que su hermano mayor, que tiene 60 años, está contagiado al igual que un hermano menor que se encuentra muy enfermo.

Hizo un llamado a la gente para aceptar la gravedad de la pandemia. “He visto en las redes sociales gente que no cree en esto... Invitarlos a que se queden en casa. Yo estoy sufriendo mucho en estos días, está entre la vida y la muerte mi papá”, comentó antes de que se le quebrara la voz, a punto del llanto.

Te puede interesar: Danna García confiesa que antes de tener coronavirus tuvo dengue

El modelo se recuperó segundos después e insistió a sus seguidores en la necesidad de cuidarse y cuidar a sus seres queridos.

Hagan conciencia, quédense en casa porque esto viene más difícil

Posteriormente ofreció una entrevista para el programa Venga la alegría, en donde afirmó que al interior de su familia están “totalmente destrozados”.

“No sabemos cómo salir de esto, no tenemos la fuerza ni las ganas para poder salvar a mi papá y a mi mamá”.

Al preguntarle sobre la manera en que sus padres se habrían contagiado, indicó que ellos viven en el centro y sólo recibían la visita de la gente que les llevaba de comer. “Posiblemente ellos los contagiaron”.

Si bien en su video dijo estar contagiado de COVID-19, cuando Flor Rubio le preguntó si tenía el virus, “El Muñeco” señaló que fue al doctor, pero como lo vieron "bien" no le quisieron hacer la prueba, aunque sí le pidieron los médicos que tomara medidas como si de verdad fuera portador de COVID-19.

“Tengo calentura nada más, que no pasa de 37 (grados). No tengo ningún otro síntoma... no sabemos si estamos contagiados, pero sí tenemos algo de síntomas”.

El comentario de Lorena Herrera

Su expareja, Lorena Herrera, le dio el pésame a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con Armando y su padre.

“Sepan que están en mis oraciones para la pronta recuperación de todos en esta terrible enfermedad […] Don Ezequiel González fue un gran ejemplo de vida”, escribió la actriz.