Los videos que muestran cómo fue la pelea a golpes entre las Kardashian

La familia Kardashian no escapa de una polémica. Desde sus inicios en la televisión, Kim, Kourtney, Khloé y las demás han estado presentes en todas las revistas de farándula por sus alocados momentos, pero quizás han llegado a un límite.

En el debut de temporada de 'Keeping up with the Kardashians', Kim y Kourtney están discutiendo sobre la ética de trabajo de cada una, cuando de repente la conversación se torna más acalorada y acaban en una pelea a golpes.

Khloé y Kendall Jenner no las pueden separar mientras Kourtney y Kim se caen a golpes y se insultan una a la otra. Al final logran separarlas y detienen las grabaciones. Alterada, Kourtney de inmediato expresa su deseo de abandonar las grabaciones del exitoso reality, Khloé intenta calmarla pero todo es en vano.

Kim quedó herida y mostró todo en cámara. Esto es solo una muestra de la interacción que hay en la familia y la constante rencilla que ha habido entre las dos hermanas mayores.

Kris Jenner, la matriarca, no ha emitido comunicado al respecto y solo se espera un anuncio oficial de la salida de Kourtney luego del terrible momento. Esperemos que todo se resuelva sin problemas.

El resto de la pelea se podrá ver hasta que ese capítulo sea revelado en la televisión, sin embargo, parece que Kim Kardashian y Kourtney no están en buenos términos ni como hermanas ni como socias de trabajo, pues también hace unos días se reveló que la más famosa del clan, demandaría a Kourtney por incumplimiento de contrato. Parece que las aguas entre las Kardashian no están nada bien y ahora sabemos que pasa hasta en las mejores familias.