Accidente en Ctra. Nueva a León deja solo el susto en unos docentes

Terribles momentos de angustia vivió la señora Julia Elizabeth Flores, al perder este viernes el control del vehículo que conducía en la Carretera Nueva a León.

Junto a ella viajaban dos personas más, las cuales forman parte del personal docente y administrativo del Colegio Latinoamericano y que afortunadamente resultaron ilesos.

Flores muy nerviosa comentó que el accidente se produjo al esquivar un vehículo cuyo conductor de forma irresponsable le invadió el carril. “Me invadió, me iba a chocar y yo perdí el control, guiñé para mi izquierda, pero miré que iba a pegar contra ese paredón y tuve que enderezarme; que enderecé tan fuerte a la izquierda que mire dónde fui a parar yo”, dijo.

“Venía un carro a la par de ella, nosotros venimos en el carril derecho, de repente aventajó y para no pegarle, frenó, y como ahí es liso, es arena, para no estrellarse en el paredón giró a la izquierda y pasó de viaje. De dicha que no pegó en el poste”, dijo Marco Antonio Tercero, un segundo sobreviviente.

Con este accidente se confirma que pisar más el acelerador en carreteras que conductores creen dominar es la antesala de un fuerte accidente de tránsito.

Atención a las personas

Todos los sobrevivientes fueron atendidos por cruz rojistas y bomberos, descartándose lesiones mayores en ellos.

Por su parte el conductor que invadió el carril se retiró del sitio sin el más mínimo intento de conocer el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

La dirección de Tránsito Nacional informó el lunes pasado sobre la ocurrencia de 576 accidentes de tránsito a nivel nacional, pereciendo 21 personas y resultando lesionadas 41, reportándose de esta manera un incremento en las personas fallecidas.

Esta carretera es considerada de rápido desplazamiento para conductores, es decir llegan en menor tiempo a sus hogares, sin embargo siempre se tiene que conducir con mucha responsabilidad.