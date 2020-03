Bad Bunny: "No sé si en 20 años me gustará un hombre"

Foto: Referencia.

Bad Bunny es el reguetonero del momento. No solo por el reciente lanzamiento de su disco “YHLQMDLG”, sino por los mensajes que transmite a sus seguidores.

Como un activista más, el cantante estuvo presente en las protestas de su natal Puerto Rico y, hace poco, apareció en un programa estadounidense vistiendo una camiseta que decía: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. La referencia aludía al asesinato de la mujer transgénero Neulisa 'Alexa' Luciano Ruiz en su país.

El famoso 'Conejo malo' rechaza la discriminación hacia la comunidad LGTBQ+ y esos principios lo llevaron a criticar a otros artistas del reguetón como Don Omar. “¿Homofobia a estas alturas? Qué vergüenza, loco”, escribió el puertorriqueño en Twitter.

Por lo tanto, Bad Bunny responde las preguntas sobre sexualidad sin rodeos. Conoce las dudas que existen entre los interesados en saber cómo se define, pero no está interesado en etiquetarse en una categoría. El intérprete de “Callaita” considera —al igual que muchos artistas jóvenes— que la sexualidad es fluida.

“No me defino”, cuenta el cantante, de 24 años, en una entrevista para Los Angeles Times. “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe. Pero por el momento, soy heterosexual y me gustan las mujeres”.

Cambiar el rostro del Reguetón

Bad Bunny mencionó que estaba saliendo con alguien, pero no reveló el nombre de su interés romántico. Sin embargo, eso no detiene su activismo y representación diversa que busca demostrar en su carrera artística. Como se recuerda, el reguetón es música que ha sido calificada como “machista, sexista u homofóbica” desde sus inicios.

“Hay personas que escuchan el reguetón y lo aman y, al mismo tiempo, nunca se han sentido representados en este (…) En 20 o 30 años nadie se había preocupado por eso, pero yo sí”, comentó sobre el género que se ha propuesto cambiar.

En su nuevo álbum titulado “YHLQMDLG”, el reguetonero incluye canciones como “Yo Perreo Sola”, canción que se alinea a los movimientos de empoderamiento femenino. Bad Bunny busca erradicar los estereotipos en el reguetón y, por ende, en sus videos musicales ha mostrado parejas homosexuales, mujeres transgénero y personas con discapacidad.