Exagerado escote de Christina Aguilera aumenta rumores que se operó

Christina Aguilera no deja de sorprendernos con su talento, puesta en escena, voz y ahora con su vestuario. En su gira The XTour, la artista lució varios looks impactantes.

Pero para sus presentaciones en The Xperience Las Vegas, Estados Unidos, fue creado uno muy especial por Gareh Pugh Studio. Los diseñadores Gareth Pugh y Carson McColl también han diseñado trajes para Lady Gaga, Rihanna y Beyoncé.

De allí que al verla vestida en este extravagante vestido, muchos de los fans la compararan con la intérprete de “Stupid Love”. Sin embargo, sus más fieles seguidores no dejaron de halagar a la artista que muestra todos sus atributos en esta sensual pieza.

El fastuoso traje blanco consiste en una luna que va ubicada detrás de su cabeza. Un profundo escote en “V” deja sus senos al descubierto. En los hombros cuenta con varias armaduras que le dan un aire de alas y las mangas anchas y largas lo complementan.

Además, el jumsuit con cientos de detalles brillantes va acompañado de unas botas altas a la rodilla. El maquillaje que lució Christina también tuvo mucho parecido al que suele llevar Lady Gaga en sus presentaciones.

Aunque la cantante disfruta de sus nuevos looks, a algunos fanáticos no tanto y han arremetido contra ella por querer parecerse a la protagonista de "A Star is Born".

Confirmado

Durante una actuación en Las Vegas, Christina reveló una noticia exclusiva que dejó a todos boquiabiertos, pues volverá a interpretar su tema Reflection (Mi reflejo) para el remake live-action de Mulan que prepara Disney.

Se trata de una versión mejorada de la misma canción que compuso en los años noventa para la versión animada de la película, entonces dirigida por Barry Cook y Tony Bancroft.

"Debéis ir a verla. He grabado una nueva versión de Reflection y nuevo material para la película Mulán", explicó la artista durante la intervención.