Sabrina Sabrok denuncia episodio de violencia departe de su pareja

Foto: Referencia.

Sabrina Sabrok ganó gran fama al dedicarse en los últimos años al entretenimiento para adultos vía internet.

La exedecán del desaparecido programa “La Hora Pico” decidió independizarse para convertirse productora de su propio contenido junto con su esposo.

Pero, recientemente, la actriz de películas para adultos utilizó sus redes sociales para denunciar a su esposo Alejandro Hernández de haberla agredido físicamente hasta dejarla incapacitada para trabajar.

“Hace unos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, en donde actualmente resido. Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que debido a esto tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar. He tenido que cancelar tres shows que tenía programados”, mencionó.

Sabrina mencionó que no es la primera vez que su esposo la agrede físicamente, ya que desde que comenzó a relacionarse con él conoció su lado más violento: “Mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aun cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento”.

Te puede interesar: La razón por la que Mane y Jawy estarán por última vez en “Acapulco Shore”

El esposo de la también cantante se encuentra bajo el resguardo de las autoridades norteamericanas, pero Sabrina prefiere abstenerse de sus comentarios para no entorpecer el proceso legal en el que está envuelta.

“Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida, estoy en terapia psicológica y me he visto muy respaldada por las autoridades de Estados Unidos”, señaló.

Se disculpa con los fans

La famosa de origen argentino agradeció a los medios de comunicación su atención y precisó que decidió hacer pública esta situación para evitar las multas por cancelar los tres shows que no puede realizar.

Destacó que continuará con sus proyectos, como la película para adultos que hará con Brazzers, casa productora especializada en este género.