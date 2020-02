"Por tapas no cuadriamos", la canción de Gustavo Leytón al "Doctor" Fanor

Referencia

El Rey del Chinamo, Gustavo Leytón, este sábado lanza su nueva canción dedicada al Dr. Fanor Rivera, titulada "Amor a la Chilena".

El famoso Fanor, en tan poco tiempo se ha vuelto viral en las redes sociales, tras protagonizar el polémico programa "Espías del Amor", donde se describe que sostenía una relación a distancia con una chilena llamada "Rita".

El tema está inspirado en las majestuosas mentiras que Rivera le dijo a su amada "Rita", la chilena que buscó ayuda para investigar a quién era su novio de Facebook, un tal "Doctor Nicaragüense".

"Aquí por tapas no cuadriamos, verdad Fanor", es la frase con la Leytón inició su canción, dándole ese sazón chinamero que lo caracteriza.

En el desenlace de la música, se escucha a Leytón que comienza a narrar la historia, que ha causado revuelo en Nicaragua.

El "doctor" Fanor confiesa todo

En una entrevista que dio este viernes por la noche, expresó que se siente afectado emocionalmente. “Siento que ha afectado mucho a mi familia. Todos los seres humanos cometemos errores…era una relación de amistad", afirmó.

Aseguró que este suceso ocurrió hace dos años.

"Como a los tres meses de haber pasado eso, cambié el número de teléfono, pero, me volvió a contactar y yo le dije que ya no iba a haber nada y que hiciera su vida en su país, porque yo nunca iba a llegar allá. Yo seguí mi vida sin saber que iba a ser de la suya", continuó.

“Lo único que he tenido esta semana es quedarme callado, no conversar, no me he escondido de nadie, pero algunos compañeros de trabajo me dicen 'la sacaste del estadio'. 'Sos un gran famoso en todo el mundo', y eso no me gusta”, declaró.

A continuación te dejamos el hit del momento creado por el Rey del Chinamo ↓