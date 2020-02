El "doctor" Fanor confiesa todo en vivo y aquí están los detalles

Foto: Cortesía

"Espías del Amor", fue el polémico programa que desenmascaró a un nicaragüense llamado Fanor Rivera, quien sostenía una relación a distancia con una chilena llamada "Rita". Este sujeto utilizaba las redes sociales (Facebook) para poder conquistar a mujeres de alrededor de 60 años.

En el 2018, la mujer antes mencionada buscó a estos "investigadores" para que le ayudaran a aclararle sus dudas sobre el susodicho (Fanor), quien le decía que ejercía diferentes trabajos de suma importancia en el país y que era demasiado reconocido en Nicaragua.

Al darse a conocer el video y descubrir las múltiples mentiras del hombre, las redes sociales estallaron con una serie de memes y tras la polémica generada el implicado dio la cara y dio declaraciones en vivo a un canal de noticias virales.

"A mi me llegaron buscando diciendo que me traían un regalo desde Chile y yo lo acepte con mucho cariño, porque yo dije es de largo y a mi nunca se me había ocurrido mandarle algo a ella. Yo estaba en mi casa en chor y limpiando. Fue un momento tensionante cuando vino esa gente, yo les dije que nada tenía que hablar con ellos y que más adelante iba a hablar con ellos", dijo el implicado.

¿Qué pasó después?

"Seguimos en pláticas con ella, ella me expresaba sus sentimientos pero ya no era lo mismo, era algo caballeroso como nicaragüense, pero ya no había un sentimiento de mi parte", continuó.

"Como a los tres meses de haber pasado eso, cambié el número de teléfono, pero, me volvió a contactar y yo le dije que ya no iba a haber nada y que hiciera su vida en su país, porque yo nunca iba a llegar allá. Yo seguí mi vida sin saber que iba a ser de la suya".

"Me enteré de lo que estaba pasando porque mi hija me llamó y me dice papá mire lo que están diciendo en las redes, de aquella señora. Y yo le digo pero si yo ni me acordaba, eso fue hace tiempo y ya en la noche cuando llegué a la casa me puse a ver y miré las caricaturas y el video".

"Yo enamoraba a varias porque cuando uno está en el facebook hay anda la foto de uno, y se inician conversaciones para entablar amistad y ver que se da".

"Me ha afectado porque tengo una madre inválida de 80 años, hijos, familia, y la forma en que lo llevaron, y ojalá el que allá sido Dios lo perdone, porque sé que buscaban arruinar, por un error que cometí. No he entrado a las redes pero sólo escucho y lo que me dicen. Ayer fue un día duro para mi por mi trabajo que es con jóvenes y siento que mi autoridad ya no puede ser la misma", agregó con tristeza.