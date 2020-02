La cantante Lady Gaga "se casó" el Día de San Valentín

VALERIE MACON / AFP

Lady Gaga celebra San Valentín a su estilo. La cantante de "Shallow" no dudó en mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram por esta fecha especial y regalarse un anillo nada convencional.

El accesorio, que cubre casi todo su dedo, simboliza para ella que cualquiera puede pedir matrimonio cuando desee y a quien quiera.

Para esta ocasión, la intérprete de “Born This Way” eligió el aro llamado “Knight Finger”, creación de su amiga B. Akerlund como parte de la campaña Get What You Love.

Debido a ello, Gaga compartió unas palabras a sus seguidores:“¿Sabías que una vieja tradición dice que solo durante un año bisiesto, el 29 de febrero, se les permite a las mujeres proponer matrimonio a los hombres? ¡Es 2020, y cualquier persona de cualquier identidad de género puede proponer matrimonio a cualquier persona, en cualquier momento!".

Asimismo, recalcó el significado de este compromiso con ella y sus fans. "Entonces, mientras todos celebramos el amor hoy, pongo este anillo en mi propio dedo como un signo de mi amor por mí y por mis fanáticos, y un recordatorio de que todos nacemos superestrellas", enfatizó al mostrar el presente en su mano.

Como la cantante, esta campaña motiva a la gente para proponer matrimonio a quien aman sin importar cómo ni cuándo. Así, le "muestran el dedo” a las tradiciones anticuadas", recoge el diario La República

Cabe resaltar que Lady Gaga no pasaría este San Valentín solo participando en esta iniciativa. La también actriz publicó en Instagram, a inicios de febrero, una foto con el "gurú de la tecnología", Michael Polanski, quien sería su nueva pareja.