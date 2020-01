Medios de EE.UU consideran a Antonio Banderas como "actor de color"

Foto: El Plural

Cuando Antonio Banderas empezó a actuar en Estados Unidos no hablaba inglés y destacó interpretando a un músico cubano exiliado, al Ché Guevara o al Zorro. Años después, aunque es europeo y blanco, algunos medios de Hollywood le colocaron la etiqueta de "actor de color".

Ocurrió después de que el actor de 59 años recibiera su primera nominación al Oscar por su papel como el alter ego de Pedro Almodóvar en Dolor y gloria.

Los sitios de Vanity Fair y Deadline lo destacaron como uno de los dos "actores de color" nominados --junto a la actriz negra Cynthia Erivo, quien encarna a una esclava en Harriet-- en medio de un nuevo escándalo por la falta de diversidad entre los aspirantes al premio más importante del cine estadounidense.

Ambos medios terminaron borrando tuits o corrigiendo sus textos después de duras críticas en las redes sociales.

Discriminado en Estados Unidos

Para Tom Nunan, productor de Crash, ganadora del Oscar en la que actuaron varios actores de minorías étnicas en Estados Unidos, el término "actor de color" es "reduccionista".

"Es usado para asiáticos, latinos... Fue un término que originalmente se usaba para describir actores negros", explica a la AFP el también profesor de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la UCLA.

"Yo no uso 'de color', he usado 'no blanco'", explica. "Pero nunca me he referido así a un actor latino o sudamericano o español, tal vez me quedé en el pasado".

El idioma es clave en esta confusión, pues Estados Unidos, obsesionado con las etiquetas raciales, coloca en el mismo saco a cualquiera que hable español, despojando prácticamente a latinoamericanos y españoles de su nacionalidad.