Lyn May vuelve a causar revuelo con polémica foto

Hace unos días Lyn May estuvo en boca de todos por su boda con el cantante Markos D'1, quien es 30 años menor que ella; ahora vuelve a causar revuelo en las redes sociales con una fotografía que no a todos les gustó.

La vedette publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que su cara sustituye a la del Sagrado Corazón de María, por lo que muchos de sus seguidores la consideraron una falta de respeto.

Según explicó Lyn May en la descripción de la foto, se trata de la obra de un fan, en la que además también se observan a cinco monjas idolatrándola.

Mientras que algunos de sus seguidores aplaudieron la imagen, muchos otros la calificaron como irrespetuosa: "A la gente se le respeta, sea cual sea su religión. Y si para alguien algo es sagrado respeten, todos tenemos algo sagrado" y "Qué triste ver que no respetan", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo Lyn adelantó que sus fans pronto podrán ver las fotografías que le tomó Mario Testino, un afamado fotógrafo de moda reconocido mundialmente.

Su boda

La vedette y Markos D'1 publicaron el video musical de la canción "Borracho", donde se puede ver que se casan después de conocerse en una discoteca bailando.

Lyn May reveló su romance con el cantante a mediados del año pasado cuando llegaron a un evento juntos. "La conocí en Cancún cuando estaba promocionando un tema que grabé con los Kumbia Kings y pues me bailó como nunca y me cautivó", dijo Markos D'1 en una entrevista para el programa "Sale el sol".

En la misma entrevista Lyn May confesó que ella nunca se cansa y no le importa lo que le diga la gente. "Yo tengo que hacer el sexo tres veces al día sino me pongo de mal humor. A mí qué me importa lo que diga la gente, me importa lo que sienta yo (…) Que digan lo que quieran, yo soy feliz", mencionó.