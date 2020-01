Juicio contra Harvey Weinstein por acoso sexual inicia el 6 de enero

Foto: Azteca America

El próximo lunes 6 de enero, en la Corte Suprema de Nueva York, en Estados Unidos, se dará inicio al juicio contra Harvey Weinstein, quien fuera uno de los hombres más poderosos de Hollywood y hoy acusado por distintas agresiones sexuales.

Como se recuerda, casi una centena de actrices, incluidas celebridades como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow denunciaron al exproductor por acoso sexual. Las denuncias se remontan a 2017, cuando estallaron los movimientos feministas ‘'Time’s Up'’ y ''Me Too''.

El juicio contra Harvey Weinstein, de 67 años, ha generado gran expectativa en Estados Unidos ya que, si es hallado culpable, el ejecutivo podría recibir una pena máxima de cadena perpetua.

Se espera que las audiencia duren seis semanas. En este juicio, Weinstein será juzgado por agresiones sexuales contra dos mujeres, pese a que son 90 denuncias las que se recibieron en su contra. Esto, debido a que el resto de delitos han prescrito.

Las dos acusaciones que enfrentará son por practicar sexo oral sin consentimiento a una exasistente de producción; el otro caso, en el que la denunciante ha preferido mantenerse en el anonimato, es por un cargo de violación sexual en 2013.

La detención del exproductor se llevó a cabo en mayo de 2018, tres meses después de recibir una denuncia por las autoridades y tras un año desde que iniciaron las declaraciones por parte de las víctimas. Ante esto, Weinstein ha afirmado que es inocente y que todos los actos cometidos fueron consensuados.

Con el surgimiento y popularización de movimientos feministas como ‘'Time’s Up’' y ''Me too'', que buscan visibilizar la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad como en la política y el entretenimiento, una condena contra el otrora hombre poderoso de Hollywood, podría significar un logro. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario.

''No creo que el resultado de este juicio vaya a representar ni una victoria ni un fracaso para el movimiento feminista, no más de lo que fue la sentencia de [Bill] Cosby [...] expresó Alyson Cole experta en Estudios de la Mujer, quien considera que la importancia es global y no se limita a los temas jurídicos.