Asesino en serie que acabó con la vida de 11 mujeres, murió en prisión

CLEVELAND, Ohio, EE.UU. (AP) — Anthony Sowell, condenado a muerte por asesinar a 11 mujeres y esconder sus restos en los alrededores de su casa, ha muerto en prisión.

Sowell, de 61 años, recibía tratamiento por una enfermedad terminal en el Centro Médico Franklin cuando murió el lunes, informó el Departamento Penitenciario de Ohio. La enfermedad no estaba relacionada con el COVID-19, dijo el departamento.

La policía de Cleveland, que investigaba una violación en octubre de 2009, allanó la casa de Sowell y halló dos cadáveres. Posteriormente halló los restos de otras mujeres, 11 en total.

Sowell fue condenado a muerte en 2011 por el asesinato de las mujeres. También fue declarado culpable de violar a otras dos mujeres e intentar violar a otra. Al pasar de los años, Anthony Sowell continuó apelando su caso.

"Me alegra que esté muerto"

“Me alegra que esté muerto. Dios hizo que sucediera. Nunca jamás lo perdonaré”, dijo la hija de una de sus víctimas, según FOX News.

Su caso estaba en apelación. En mayo, un panel de tres jueces de una corte de apelaciones halló por unanimidad que Sowell no presentó pruebas suficientes de no haber recibido un juicio justo y de que sus abogados no lo habían defendido cabalmente durante la fase de sentencia.

Los jueces de apelación también rechazaron los argumentos de que la pena de muerte es inconstitucional y que a Sowell se le prohibió contratar suficientes peritos e investigadores para defenderse adecuadamente de una sentencia de muerte. El panel también confirmó un fallo de un tribunal inferior que desestimó la petición de Sowell de reparación posterior a la condena.