Temas clave en el debate presidencial Trump-Biden

Primer debate entre los dos principales candidatos a la Casa Blanca / Fotografía: EFE

El primer debate entre los dos principales candidatos a la Casa Blanca, el presidente republicano, Donald Trump y el demócrata Joe Biden, trascendió sin la exposición de una propuesta concreta de Gobierno en medio de un intercambio de acusaciones. A continuación te presentamos las claves del primer debate presidencial en Estados Unidos.

Manejo de la crisis sanitaria en EE.UU.

El exvicepresidente y candidato demócrata, Joe Biden aseguró que el país tiene el cinco por ciento de la población a nivel mundial, pero el 20 por ciento de las muertes a causa de la COVID-19. Entre otras condicionantes, mencionó la desinformación que promueve su rival en la carrera presidencial.

Sobre el tema, Biden afirmó que “el presidente no tiene un plan, él sabía desde febrero qué tan seria era la situación y no hizo nada”.

Aseguró también que se debió apoyar con todo el sistema de salud y ayudas económicas para que la gente pudiera permanecer en su casa. Trump, dijo Biden, “es el mismo hombre que señaló que el virus simplemente se iría en abril con el calor. Es el hombre que les pidió ingerir cloro".

En el primer debate presidencial el presidente Trump criticó a su rival hasta por usar mascarilla contra el #coronavirus todo el tiempo, pero Biden reviró calificándolo de irresponsable por la forma en que ha manejado el distanciamiento social con personas de su entorno inmediato — Aissa García García (@AissateleSUR) September 30, 2020

Ante las afirmaciones, el presidente Trump criticó la propuesta de su opositor de que los ciudadanos continúen en confinamiento.

Además, acusó que los estados gobernados por demócratas planean terminar estas medidas “cuando termine la elección”. Como hizo recientemente durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, culpó a China por la pandemia y, en otro momento, se burló de Joe Biden por el uso de la mascarilla.

Sin embargo, el exvicepresidente aprovechó para afirmar que, de usarse el medio de protección, se habría salvado la vida de más de 100.000 personas. Trump culpó entonces a Anthony Fauci por no implementar el uso de mascarillas.

El pago de impuestos

Un informe publicado por The New York Times hace unos días, reveló que el actual presidente de EE.UU. casi no pagó impuestos federales a la renta ni en 2016, ni en 2017. Este documento fue uno de los que movió el debate presidencial.

Al respecto, cuando el moderador le pidió a Trump que dijera directamente si había pagado más de 750 dólares de impuestos a la renta en esos años, el mandatario eludió responder. Cuando se le presionó sobre el asunto, dijo que había pagado "millones de dólares".

#JugadaEstrategica | Caótico. Así fue el primer #Debates2020 entre @realDonaldTrump y @JoeBiden, entre insultos mutuos e interrupciones del actual inquilino de @WhiteHouse. ¿Qué fin persigue convertir en circo ese momento de argumentación política? ¿Cuál es la estrategia? #Opine pic.twitter.com/4Q1e73RJDU — Rei Gómez (@ReiGomezteleSUR) September 30, 2020

"Muéstranos tus declaraciones de impuestos", dijo Biden. El demócrata publicó su propia declaración de 2019 antes del debate, mostrando que él y su esposa habían pagado casi 300.000 dólares. "Las verás", respondió Trump, sin precisar cuándo.

Agregó que su declaración “se hizo en base a las leyes. Antes de llegar aquí, yo era un empresario privado. Como cualquier empresario privado, a menos que sea estúpido, se usan las leyes".

No obstante, Trump no dejó el tema ahí. Señaló a Biden como el responsable de que tuviera acceso a beneficios de descuento en sus impuestos: "Él aprobó el código fiscal que nos dio estos privilegios, por depreciación, créditos fiscales (...) y eso lo recibí del Gobierno de (del presidente Barack) Obama".

Como respuesta, el demócrata dijo que "Trump se aprovecha del (nuevo) código de impuestos. Por eso es que voy a eliminar los recortes de impuestos de Trump".

Racismo

Dentro del debate y ante el contexto de protestas que vive EE.UU. en los últimos meses, no faltó el tema del racismo.

Biden señaló que Trump ha defendido grupos radicales racistas como el Ku Klux Klan, mientras el presidente respondió que cuando su oponente era vicepresidente en la administración de Obama, la comunidad afroamericana tuvo uno de los peores tratos.

Además, Trump defendió la respuesta de su gobierno ante las manifestaciones impulsadas por el movimiento Black Lives Matter. Por su parte, Biden reconoció que en el país existe injusticia sistémica en contra de la comunidad afroestadounidense.

#Biden durante el #Debates2020: ¨Hoy somos mas débiles, mas pobres, mas divididos y mas violentos. Millonarios se han vuelto mas ricos con la #COVID19¨ Ante constantes interrupciones de #Trump: ¿tienes alguna idea de lo que está haciendo este payaso?" "¿Quieres callarte, hombre?" pic.twitter.com/ymg8Vv373T — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) September 30, 2020

"Había una protesta pacífica fuera de la Casa Blanca y este hombre solo salió de su búnker para dirigirse a una iglesia", destacó el exvicepresidente.

Luego, Trump reafirmó su intención por terminar con Antifa, calificándolo de un "grupo peligroso". Sin embargo, este conjunto de personas resalta por sus ideales completamente opuestos a la derecha de Trump y sobre todo en contra de la supremacía blanca y el capitalismo.

Fraude electoral

En los últimos meses, Donald Trump ha intentado bloquear el voto por correo. Esta práctica cuenta con una amplia tradición en el país e incluso los soldados que se encuentran fuera de la nación la utilizan para elegir a sus candidatos.

En el contexto de la COVID-19 y para garantizar el distanciamiento social, el voto por correo se ha consolidado como una de las opciones en medio de la crisis sanitaria. Sin embargo, el presidente ha insistido en que los comicios serían un fraude si se acepta esta modalidad.

Debido a la pandemia de la #Covid_19😷 se han tenido que establecer medidas alternativas para la continuidad de las actividades



En esta oportunidad, #EstadosUnidos🇺🇸 implementó nuevamente una modalidad para votación y es a través de #correos pic.twitter.com/RAO5UwsfaT — teleSUR TV (@teleSURtv) September 30, 2020

Sobre el tema, Joe Biden dijo en el debate presidencial que no hay evidencia que respalde que las boletas puedan ser falsificadas en las elecciones anticipadas, demostrando así su apoyo al voto por correo.

"Si puede votar temprano (por correo) vote. Si quiere votar en persona, hágalo. Si yo gano, lo aceptaré. Si yo pierdo, lo aceptaré. Pero voten. Ustedes tienen el control. ¿Las cosas cambiarán? ¿O tendremos a éste por otros cuatro años más?", dijo, refiriéndose a Trump.

El presidente instó a sus partidarios a salir a votar y "permanecer alerta" para evitar unas votaciones fraudulentas. Por el contrario, Biden afirma que simplemente se comprometerá a aceptar los resultados, sin importar cuáles sean.

Biden: No hay evidencias de que pueda haber fraude.

Trump: Esto va a ser un fraude sin comparación. #Debates2020 @telesurenglish pic.twitter.com/HWL67RtnLN — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) September 30, 2020

"Los votos anticipados están bien. Pero se han encontrado miles de boletas tiradas. Esto será un fraude sin comparación (...) especialmente en los estados gobernados por demócratas", enfatizó Trump.

El panorama electoral

Luego del debate de este martes en la noche, el panorama electoral estadounidense no tiene muchos cambios. Joe Biden sigue, de acuerdo a la cadena CBS, por delante con un margen muy bajo en las encuestas, con 48 puntos frente a 41 que se reportan para Donald Trump.

Según el estratega republicano Michael Steel, "Trump necesitaba una victoria clara y no la obtuvo". Agregó que el principal objetivo del Partido Demócrata para los próximos comicios pasa por convencer a una mayoría de la ciudadanía de que, ideologías aparte, EE.UU. no se puede permitir cuatro años más de Trump en la Casa Blanca.

CBS NEWS BATTLEGROUND TRACKER

Instant poll of debate watchers: more say Joe Biden won tonight’s debate pic.twitter.com/dHZqV95wqB — CBS News Poll (@CBSNewsPoll) September 30, 2020

Aunque Biden parte con la ventaja de ser el favorito en las encuestas, aún existen dudas tras el precedente de Hillary Clinton en 2016, que a pesar de obtener mayoría popular en las votaciones no resultó electa por los Colegios Electorales.

Otros especialistas aseguran que en estos meses el candidato demócrata no ha generado una ilusión capaz de atraer a nuevos votantes, aunque intenta remontar con la propuesta de la senadora Kamala Harris como candidata a la Vicepresidencia del país.

Mientras, Trump se ha centrado en un discurso nacionalista, que apela al uso de la violencia en aras de mantener lo que ha llamado “ley y orden”. Además, ha promovido la xenofobia y el odio hacia Rusia y China, informó Telesur.