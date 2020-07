Hondureña abandonada por coyote es hallada muerta en Texas

El cadáver de la jovencita identificada como Ana Lizet Sosa Castillo (27) fue localizado en un terreno baldío. Foto / Primicia Honduras

Texas, Estados Unidos.-Sin vida encontraron a una joven hondureña que fue abandonada por el coyote a quien le había pagado para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. La catracha fue desamparada a su suerte en San Antonio, Texas.

El cadáver de la jovencita identificada como Ana Lizet Sosa Castillo (27) fue localizado en un terreno baldío al sur de San Antonio, según detalló telemundosanantonio.com.

El hallazgo del cuerpo sin vida fue posible después de que el traficante de personas se comunicara con un hermano de la víctima, el pasado 12 de julio, para darle la peor noticia: había abandonado a Ana porque presentó problemas de salud durante la dura travesía.

El coyote brindó la dirección exacta donde había dejado a la joven y fue entonces cuando sus familiares dieron aviso a las autoridades, sin embargo, ya era demasiado tarde.

Sosa Castillo había sido deportada de Estados Unidos hace dos años. Ella y su hermano vivían en Houston en ese entonces.

Repatriación de la hondureña

Por otro lado, el hermano de Ana Lizet, quien reside en EE.UU. y decidió mantener su nombre en privado, comentó que él no quiere sepultarla en ese país, sino enviarla de regreso a Honduras, para que sus padres le den una despedida. Sin embargo, debido a la pandemia, la repatriación se complica.

El muchacho dijo que el acta de defunción no revela la causa de muerte, y «Si no hay una carta que diga que no murió de coronavirus, no se puede repatriar», explicó.