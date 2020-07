Kentucky: Sentencian a ex reina de belleza que envió fotos a un menor

La mujer, quien fue proclamada Miss Kentucky en 2014, aseguró que una de las fotos originalmente iba a ser enviada a su esposo. Foto / News Search Engine

Una ex reina de belleza del estado de Kentucky (Estados Unidos) fue sentenciada a dos años de prisión tras declararse culpable de intercambiar fotos de contenido sexual con un adolescente de 15 años cuando ejercía como profesora en un colegio de Virgina Occidental.

Ramsey Bearse, de 29 años, reconoció ante un tribunal haber enviado vía Snapchat al menos cuatro fotos en topless a uno de sus estudiantes en la Andrew Jackson Middle School de Cross Lanes entre los meses de agosto y octubre de 2018, según reporta el canal WXIX-TV de Estados Unidos.

Envió accidental

La mujer, quien fue proclamada Miss Kentucky en 2014, aseguró que una de las fotos originalmente iba a ser enviada a su esposo, pero que la terminó enviando accidentalmente a su alumno porque su nombre estaba cerca en el celular. “Desde entonces, el me pidió más y entré en pánico”, afirmó Bearse.

Te puede interesar: Mujer mata a su madre para quedarse con su vivienda en Venezuela

“Cuando él me pidió más yo le envié más fotos mías, y esto lo llevó a enviarme una foto de sus partes íntimas”, manifestó la modelo. “No me quedé con ninguna de sus fotos ni se las envié a alguien más. Pero las recibí y le hice cumplidos de una forma que hizo parecer que las quería porque tenía miedo de no apaciguarlo” agregó.

“Como yo soy la persona adulta, y él era solo un adolescente, es mi falta, y acepto toda la culpa de la situación”, indicó la mujer.

Bearse fue condenada a dos años de prisión por un juez del Tribunal de Circuito del condado de Kanawha, además de recibir diez años de libertad supervisada y registrarse como delincuente sexual de por vida, según relata el diario Charleston Gazette-Mail.

Hace unos días falleció una profesora de Estados Unidos que se casó con el alumno al que violó cuando tenía 12 años, informó La República