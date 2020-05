McGregor responde reto de Oscar De La Hoya

Cortesía

A través de un tweet, la leyenda de las Artes Marciales Mixtas Connor McGregor aceptó el reto de Oscar De La Hoya para medirse en un combate de boxeo ante el ex púgil.

El ex campeón mundial en dos divisiones de la UFC Connor McGregor dijo textualmente a través de un tweet "que aceptaba el reto, Oscar De La Hoya" haciendo referencia a unas declaraciones que hizo el lunes el ex púgil y ahora promotor de boxeo donde dijo que el irlandés no tenía nada que hacer en boxeo y que podía vencerlo.

De La Hoya dijo en el Podcast "State of Combat" que aún retirado podría vencer en dos rounds en un combate de boxeo a Connor McGregor y que no tendría nada que hacer ante el aunque tenga 12 años sin subirse a un cuadrilátero

McGregor ya debutó en el boxeo profesional y enfrentó a Floyd Mayweather jr en un ring de boxeo en octubre de 2017 y cayó noqueado en 10 rounds.