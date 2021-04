Karawala clasifica a las semifinales en serie del Caribe en Paiwas

Foto: Los juegos de la semifinal serán el domingo/TN8

El conjunto de Siuna logró su clasificación a muerte súbita en la 70 serie del Caribe que se celebra en Paiwas en el Caribe Sur, tras derrotar a Paiwas 7x3 y lo mantiene en la serie, en tanto sus vecinos de Rosita fueron eliminados en el primer juego de muerte súbita por Karawala.

Yumar Morales inició el juego auxiliado de Jobel Lezcano quien ganó, y con el apoyo ofensivo de Idany Lezcano que bateó de 4-4, una anotada, 3 impulsadas, César Reyes se fue de 3-2, con dos anotadas, Yasmani Obando se fue de 3-2, un doble y dos impulsadas, Noel González bateó de 4-2, dos dobles, dos impulsadas y Miguel Jiménez bateó de 4-2, un doble.

Te puede interesar: Todo listo para la semifinal del Departamental Mayor A campesino de béisbol

En el otro encuentro regular Mulukukú derrotó 20x2 a La Cruz de Río Grande, sin embargo los dos fueron eliminados del campeonato y no pasaron a la muerte súbita.

En el primer juego de muerte súbita entre Karawala y Rosita, Karawala se impuso 5-4 y eliminaron del campeonato los mineros de Rosita.

Foto: Los juegos de la semifinal serán el domingo/TN8

Semifinal

Los ochos calificados a muerte súbita fueron: del grupo A Puerto Cabezas, Corn Island, Laguna de Perlas y Rosita, y por el grupo B los clasificados fueron Karawala, Bluefields, Siuna y Paiwas.

Este sábado, continúa la fiesta deportiva del Caribe con los juegos de muerte súbita entre Bluefields vs Laguna de Perlas, Corn Island vs Siuna y Puerto Cabezas vs Paiwas.

Los líderes en esta serie caribeña la triple corona es para Darol Alban líder en bateó con 522 de average, líder en carreras con 11 y líder jonronero con 2, Frank Castro de Rosita es líder en dobles con 5, Bryan Ugarte de Kukra Hill es líder en triples con 1.

Los juegos de la semifinal serán el domingo y el lunes los dos ganadores de la semifinal pasan a la gran final del campeonato.